台南綉溪安平飯店開幕 設計美學成亮點

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台南於2024年迎來建城400週年，台南綉溪安平飯店以建築外觀致敬安平古堡，設計美學成亮點。

綉溪安平業主代表陳思吟表示：「綉溪安平和多次獲得國際賽事肯定的世界冠軍、台灣之光合作，選用歐美大師們的設計家俱飾品混搭傳統台南風，提供下榻旅客最有深度的享受與體驗，在2024極具意義的一年開幕，綉溪安平要和 ＃臺南400 一齊慶祝，迎接國內外旅客旅宿台南。」

綉溪安平的磚砌房舍就像在台南擁有一座私人度假屋，外牆磚塊的暖赭紅與清水模的冷靜灰，混搭出現代又復古的設計風格，頂樓觀景台致敬安平古堡，遙想歷史、展望未來；入口處右側的家宅守護神劍獅牆，仔細端詳，每個劍獅以饒富趣味的和善和逗趣表情，將台南的傳統歷史以現代幽默的方式演繹、在地延續，讓旅客的腳步和心情都輕鬆了起來。

一樓迎賓咖啡廳，大師設計品匯集、冠軍咖啡與茶全天候提供，咖啡廳營業時間從上午11：00至深夜11：00，旅客可以在下午4：00入住check-in前於此享用免費的迎賓下午茶點，搭配整日提供世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG 品牌精選咖啡、和台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的台灣茶；晚間09：00至深夜11：00由咖啡廳變身酒吧，調酒師為安平獨家設計的酒精性調飲，入住旅客可免費品飲3杯。（酒後不開車，安全有保障。）

咖啡廳的牆面和天花板裝飾，是設計師特意安排的巧思，翻轉大家對熟悉磚塊的傳統印象，利用不同象限疊加、創意組合成一件件美麗的作品，廳內布置有色彩繽紛、來自歐美前衛品牌的家俱家飾，如：20世紀最具影響力的建築師，丹麥設計巨匠Arne Jacobsen的水滴椅、天鵝椅，英國皇家藝術學院老同學—英倫設計二人組Edward Barber ＆ Jay Osgerby的鈕扣茶几（Button Table），西班牙設計頑童Jamie Hayon的RO寧靜扶手椅和FAVN擁抱沙發，帶動20世紀美國設計運動Paul McCobb的Planner大理石茶几等，台歐混搭、營造既傳統又現代的視覺衝擊。

綉溪安平共42間客房、42種房型，客房間間獨具特色，讓每次入住都擁有開盲盒般的驚喜，房型以功能區分做：單床客房與雙床家庭房，最小坪數從14坪起、最大坪數27坪；台南近百年、傳承三代老字號品牌「順盛製皮廠」的「牳瑪皮件工作室」為綉溪訂製房卡皮套，為控制電子鎖的塑膠片增添溫潤人情味；客房內Home Bar選用世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍，除了名品手沖工具一應俱全，QR Code一掃，還有世界冠軍手把手影片指導。

客房內使用大金雙效冷暖空調、SONY 65吋電視、高第家居GODI名品傢俱，選用台灣著名床墊老牌德泰五星級飯店款，注重健康保護腰背，適中偏硬、符合人體工學，加上350織柔軟舒適的鵝絨被讓下榻旅客一夜好眠； 浴室全套TOTO衛浴設備、乾溼分離、ADAMSEZ英國雅登斯浴缸、DYSON吹風機、ALASKA多功能浴室暖風乾燥機…等，小小細節、大大享受，讓窩在綉溪安平客房的每一個時刻、每一個角落，都能得到真正的放鬆與休息。

綉溪安平與Phalanity Digital方陣聯合數位科技有限公司合力打造：全台第一座飯店內【沉浸式互動空間】，從入門前的廊廳即開始醞釀，腳下的光影變化預告著探險即將開始，占地80坪，多台Epson 3LCD雷射投影機，安心安全的雷射光源打造絢麗的色彩，無限延伸的畫布上場景流動著，沉浸式體驗在精心安排的故事動畫中。

綉溪安平【沉浸式互動空間】，即日起至3月31日止，每日3段開放時間分別為：09：30~11：00、15：30~17：00、19：30~21：00，展出主題： 「我們只有一個地球」，站在多媒體互動空間內，沉浸式體驗從冰天凍低的極地氣候，漸漸融化的冰山，看著北極熊和企鵝逐漸消失的家，一瞬間，場景從陸地到水裡，跟著海龜和美麗的海底生物徜徉在深海世界。綉溪安平【沉浸式互動空間】場地除原設定的主題展演，亦提供場地租借舉辦各式創意活動。

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