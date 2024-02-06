裕隆城過年搶客 發烘爐地祈福「小龍包發財金」、抽Gogoro與機票

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去年裕隆集團70周年，集團總營收、總獲利創下近五年來最佳成績，為集團70周年留下里程碑。同時，裕隆在新店起家厝迎接裕隆城開幕，以新北最大複合式商場，為在地打造永續宜居生活圈。裕隆城迎接第一個春節檔期，特別邀請書法大師張炳煌為裕隆城寫下「富裕隆年」祝福，並將限時發放烘爐地祈福的裕隆城專屬「小龍包發財金」。

裕隆表示，春節期間，裕隆城與誠品生活、威秀影城、生活品牌MUJI、宜得利，與集團台元旗下時尚品牌、全新餐飲品牌TOK等，規劃多重優惠活動，有機會參加Gogoro、泰國7天6夜機票加酒店等抽獎。

裕隆城更加碼滿額消費贈LINE GO春遊大禮包，還有財神爺發送烘爐地祈福的裕隆城專屬小龍包發財金，以及消費兌換隆好有聲酷卡。

裕隆指出，裕隆城占地3.3萬坪提供民眾在春節假期遊憩逛街空間，歡迎民眾免費下載裕隆城YES!LIFE APP即時掌握現場停車場動態資訊，規劃更舒適、便利輕鬆的春節出遊行程。

裕隆進一步說明，裕隆城以新北最大的營業商場，集結美食、購物、娛樂、文青等品牌，全店超過250間優質品牌，腹地廣大還有攀岩、木育森林、湯姆熊、卡丁車等適合親子活動場域，為民眾打造食衣住行育樂一日生活圈，邀請民眾全家在春節假期可以遊玩、逛街、購物、閱讀、看電影等多重休閒，輕鬆滿足全齡化的購物需求。

裕隆城為民眾迎接富裕龍年，今年春節也特邀請「每日一字」書法大師張炳煌，為裕隆城揮毫題字「富裕隆年」，其中，「富」字展現藍田生玉在地好人才；「裕」字展現裕隆在地依傍新店溪的隆河谷地，如同龍蟠延伸；「龍」與「隆」共構字體、結合裕隆城和龍年的吉祥賀詞，以車水馬龍，豐生水起，萬物興隆。