中華英飛能創新科技海外輸出 攜手印尼國家電信打造智慧城市

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中華英飛能航太科技集團CHT Infinity攜手印尼國營電信集團Telkom子公司PINS Indonesia，今年1月於印尼新首都努山塔拉市科技展示中心，正式啟用雙方首次合作智慧城市解決方案，不僅達成技術合作新里程碑，亦加速實現印尼百大智慧城市計畫。

印尼政府於2017年提出「100 Smart City Movements」計畫，藉由資通訊和物聯網科技，高效整合城市資訊，以平衡城鄉差距和提升全民生活品質，而此次CHT Infinity和PINS Indonesia合作「智慧燈桿」就是達成上述目標的最佳解答。

透過無線通訊技術，賦予城市中的照明燈桿更強大功能，包括「智慧監控」攝影機、「LED路燈遠端監控」及「智慧充電站」。此系列解決方案的核心是以5G技術為基底的物聯網作業平台，以物聯網（IoT）收集數據，在集中式儀表板上進行所有管理，即時精確的呈現所有資料，為提高交通監控效率、優化城市環境安全，與節省電力資源等方面有相當大的助益，同時亦提高市政管理效率，為城市治理帶來最佳成效。

中華英飛能航太科技集團總裁石原智博表示，努山塔拉市（Nusantara）科技展示中心的實展場域，為該集團與PINS Indonesia 基於簽署MOU時的承諾，以及雙方互信基礎所共同達成的里程碑。未來CHT Infinity 將持續為印尼提供最好的技術與服務，如AIoT、智慧醫療大數據、低軌衛星等。

CHT Infinity和PINS彼此合作始於2023年3月，雙方簽署MOU後即積極推動各項合作。同年9月於印尼舉辦智慧城市研討會，獲得Telkom 電信集團極大回響。緊接著雙方於12月成功建立在努山塔拉市科技展示中心的實展場域，為印尼新世代智慧城市提供一致性且前瞻性的整體規畫，且實質有效解決方案。

該項合作進一步展現CHT Infinity以智慧解決方案為基礎，致力實現AIoT、Big Data和Cloud等創新應用的承諾，同時複製台灣成功經驗，使得印尼在「產業轉型」與「科技創新」方面取得更大突破。