明晚全台有雨一路下到除夕！小年夜雨最大 這天起回暖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

春節7天連假將至，中央氣象署指出，明天強烈冷氣團南下，明晚降溫明顯，加上華南雲雨區接近，明天入夜全台有雨，也有打雷機會，明晚到小年夜的雨勢最大，中部以北雨勢劇烈，大年初一過後天氣轉乾，迎風面基隆北海岸、東半部有雨，初二雨勢減緩、氣溫回升。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天起，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，晚上降溫比較明顯，北部、宜蘭先受到影響，其他地區溫度也會下降。目前華南雲雨區逐漸接近台灣，今天入夜後，北部地區就會有雨，明天降雨由北往南擴展，明天入夜後全台有雨，中部以北雨勢明顯，周三入夜過後也有打雷機會。

他說，今晚到明天白天，降雨範圍逐漸擴增，明晚雨勢會比較明顯，雨勢維持到除夕，各地局部短暫雨，主要受到華南雲雨區影響，除夕白天雨勢減緩，但仍有降雨機率；最大雨在明天入夜至周四、小年夜，基隆北海岸、大台北山區達大雨等級，中部以北雨勢相對劇烈。

曾昭誠表示，2月10日、大年初一過後，天氣轉乾，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有雨；初二、初三剩東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，到初四也只剩下東半部零星短暫雨。

溫度方面，曾昭誠說，明天開始逐漸降溫，預估最低溫在除夕至初一，北部、宜蘭低溫下探10至11度，中南部低溫13、14度。初二溫度14到15度，初三18到20度，初四起才會明顯回溫，各地20度。此外，今日至初一上午，中部以北3000至3500公尺以上高山，可能有機會下雪，初五、初六馬祖容易有低雲或霧。