耐能智慧新篇章 EDGE GPT解決方案獲史丹佛大學認可

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耐能近期宣佈其自主研發之EDGE GPT人工智慧解決方案產品獲得美國史丹佛大學的高度認可，並由該校採購使用，主要應用於支持學校前沿的科研與教學活動。標誌著耐能在邊緣計算及GPT相關核心技術領域的卓越實力獲得世界一流學府的高度肯定，有利於進一步擴大產品影響力。

同時，先進的EDGE GPT解決方案的引入也將為史丹佛大學在人工智慧和大資料分析等領域的教學科研提供強有力的技術支撐。

隨著近年來AIGC和大語言模型等技術的高速發展，逐漸成為推動智慧化革命的重要動力。與傳統的公有雲大模型不同，基於邊緣計算的AI解決方案使得模型部署端離線進行即時的數據處理和分析決策，大大降低敏感訊息洩露的風險，更適合應用於企業和科研院所。

耐能EDGE GPT解決方案產品憑藉其強大的算力、優異的性能表現、高效的功耗控制、便捷的部署以及可靠的訊息安全保障等特性，在業界已經樹立技術領先的市場標杆和典範。

KNEO 300系列EDGE GPT企業級應用解決方案，不僅全面支援主流的深度神經網絡和Transformer等AI模型架構，還可實現大語言模型的本地部署運行，以滿足中小企業乃至單個部門對GPT技術客製化和私有化應用的需求。目前，該解決方案已在製造業、保險業、金融業、醫療健康等多個領域取得代表性業務進展和應用落地，市場前景廣闊。

作為全球最高學府之一，史丹佛大學長期以來在人工智慧、機器學習等前沿技術領域保持全球領先的科研與教學實力。透過此次成功採購耐能的EDGE GPT解決方案，將可進一步加強學校在先進科技領域的教研能力，並推動更個性化和智能化的教學模式，提高學習效率。

耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示：「很榮幸我們的解決方案和技術能夠獲得史丹佛大學的認可與選擇。展望未來，耐能將繼續加大在邊緣智能和GPT相關領域的技術投入，與全球合作夥伴攜手推進人工智慧的進步與普及，為AI產業更加蓬勃的發展貢獻應有的力量。」

事實上，耐能一直將人工智慧與教育的深度結合作為重要發展理念和戰略方向。可預見的未來，基於此次合作契機，耐能將在產品性能、服務品質等方面不斷深化升級，以更好地滿足教育行業日益增長的智能化和個性化需求。