日英義開發下一代戰機 岸田：向第三國出口「不違背和平理念」

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據共同社6日報導，日本首相岸田文雄5日在眾院預算委員會會議上，就允許向第三方國家出口日英義共同開發的下一代戰機一事稱：「會對逐個個案的轉移目的地進行嚴格審查，確保轉移後的妥善管理。這並不違背和平國家的基本理念。」

日本現行制度不允許將國際共同開發的防衛裝備品出口至第三方國家。日本政府和自民黨希望盡快解禁，但公明黨態度謹慎，岸田此番言論可謂是在尋求理解。

岸田還就該問題的執政黨磋商停滯表示，「已經提出執政黨得出結論的時間為2月底。必須細緻說明，爭取達成共識。」會議上提問的自民黨議員長島昭久指出，「如果只有日本拒絕向第三方國家轉移，共同開發項目會泡湯。」

共同社1月22日報導說，日本執政聯盟針對國際共同開發的防衛裝備品出口至第三國的磋商陷入停滯。雖然自民黨希望開年後重啟討論，但公明黨以政府說明不夠充分為由堅持謹慎態度。為了與共同開發下一代戰機的英國和義大利啟動磋商，日本政府希望在2月底前得出結論，但從目前來看前景並不明朗。

「包括對執政黨的說明在內將進行調整。」防衛相木原稔在19日的記者會上強調會努力尋求理解，但卻閉口不談向第三國出口的必要理由。

針對不允許向第三國出口的防衛裝備轉移三原則，自公兩黨去年4月就放寬規則展開工作磋商，7月朝著「允許」的方向梳理出論點。但此後討論陷入膠著，12月的三原則及運用指針修改並未包含國際共同開發品向第三國出口。首相岸田文雄為了今年2月底前了結此事，要求開年後盡快重啟討論。

公明黨態度消極的背後是2022年決定共同開發下一代戰機時，政府沒有以向第三國出口為前提進行說明，因而帶來對政府的不信任。黨首山口那津男在本月16日的記者會上抱怨稱：「為何改變（方針），幾乎沒有說明。」

副黨首北側一雄也強調「沒有預設時限」，對把2月底設為最後期限表明否定態度。公明黨內有觀點認為，相較於應對自民黨派系的小金庫事件和能登半島地震，此事「優先度較低」。

不過，討論的停滯不僅將影響與共同開發國的合作，還事關國際信譽。政府相關人士憂心忡忡地表示：「正在列舉弊端進行說明，但卻束手無策。」