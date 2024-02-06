奇景光電去年Q4財報優預期 2024年汽車顯示器續強

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奇景光電6日公布去年第四季及全年財報，及2024年第一季展望。在全球經濟增長放緩的環境下，奇景第四季營收和盈餘表現優於市場預期，其中以汽車顯示器業務的強勁表現為亮點。展望今年，奇景對汽車顯示器需求維持樂觀，預計該業務全年將占公司總營收逾4成。

據財報顯示，2023年第四季奇景營收達2.7億美元，較前季減少4.5％，但較預期的5～11％跌幅收斂，毛利率30.3％；稅後淨利為2,360萬美元，每ADS盈餘13.5美分（約合新台幣4.3元），年增大幅成長109.5％。全年而言，奇景2023年營收為9.4億美元，淨利潤5,060萬美元，每ADS盈餘為29美分（約合新台幣9元）。

奇景指出，公司全年毛利率雖受到策略性解約影響，降至27.9％，但新晶圓代工條款也解除最低訂單要求，有利於需求復甦時快速回升產能。此外，奇景去年庫存水位已大幅下降至正常水平，增強公司營運彈性。

展望2024年，奇景第一季仍將受傳統淡季影響，營收將較上季下滑9～16％，但毛利率可望回升至28.5％左右。其中汽車顯示器業務增長動能堅實，第一季TDDI產品預計將占汽車顯示IC總營收一半以上。隨著LTDI和其他新產品的推出，奇景預計2024年汽車顯示器IC將占公司全年合併營收逾4成，成為最大增長動力。

法人指出，面對全球經濟增速放緩和終端市場低迷的環境，奇景第四季財報繳出亮眼成績，其中汽車顯示器業務的表現尤為強勁，不僅第四季TDDI產品銷售實現雙位數增長，LTDI和其他新品的推出也為未來增長奠定基礎。今年也將是奇景的增長亮點。

奇景表示汽車市場的結構性發展將推動顯示器產品的長期需求，公司將繼續擴大汽車顯示器解決方案的產品線。除了傳統的LCD顯示器之外，OLED顯示器將是新的蓬勃增長點；其中奇景最新推出適用於汽車的OLED觸控面板控制器，不僅支援柔性OLED，而且性能卓越，信噪比高達45dB，有望在下半年開始批量出貨。

除了厚植硬體產品之外，奇景也在軟體增強實力。奇景正在與眾多生態合作夥伴推出軟硬一體化的AIoT解決方案，其中已推出的WiseEye模組產品為客戶商業部署做好準備，有助於奇景進軍終端AI市場，發掘新的營收增長點。

法人認為，奇景上下游產業鏈完整，技術實力雄厚，最新在汽車和AI領域的佈局充分體現公司的技術視野。隨著全球經濟步入復甦，且大陸需求正逐步回暖，奇景有望在新年度迎來新的機遇。