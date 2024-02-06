台積電擴建熊本晶圓二廠 宣布增資JASM 52 .62億美元

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因擴建需求，台積電6日宣布，與索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司進一步投資台積電位於日本熊本縣的晶圓製造子公司JASM，以興建第二座晶圓廠，並計畫於2027年底開始營運，二廠製程也將進一步延伸至6／7奈米。值得注意的是，這次引進了新投資者豐田汽車參與投資。

台積電董事會昨日通過因應日本熊本二廠興建，增資JASM約52.62億美元。台積電表示，JASM的第一座晶圓廠計畫於2024年開始生產，在日本政府的大力支持下，JASM 的總投資金額將超過200億美元。為了回應客戶需求成長，JASM在日本的第二座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，生產規模擴增亦有望優化JASM的整體成本結構和供應鏈效率。

藉由這兩座晶圓廠，JASM熊本晶圓廠的每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算 （HPC）相關應用提供40奈米、22／28奈米、12／16奈米和6／7奈米的製程技術。

台積電表示，產能規劃可能會依據客戶需求進一步調整，熊本晶圓廠預計將直接創造總計超過3400個高科技專業工作機會。 透過這項投資，台積公司、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司 將分別持有約86.5％、6.0％、5.5％和2.0％的JASM股權。JASM、台積公司、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社和豐田汽車公司的交易完成條件遵循一般交易常規。