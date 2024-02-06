來一趟心靈走春！世界宗教博物館召喚「尋龍高手」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市永和區世界宗教博物館農曆春節初一至初五舉辦「2024新年心走春~召喚尋龍高手」活動，結合7樓世界宗教展示大廳與龍年圖騰，邀請民眾開春到博物館探索與龍有關的文物知識，讓您龍年一路發。完成任務者，還可抽精美好禮，有機會獲得免費參觀博物館一整年的「世界宗教和諧卡」。

自古以來，龍在華人心中被視為吉祥、權力和神聖的象徵，代表統治者的皇權，皇帝乃真龍天子，有著至高無上的地位。其實龍的圖騰並不侷限在皇權的使用，更展現在佛教、道教的信仰中。而臺灣民間信仰融合儒、釋、道等信仰在一起，在廟宇中，常可看到龍的圖騰，不管是龍璧、龍柱、屋脊上的交趾陶，或是出現在神明的服飾、椅子、帽子、香爐、斗燈等物件上。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，龍所傳遞的文化內涵是很深遠的，世界宗教博物館也藏著許多龍，在7樓世界宗教展示大廳展示的十大宗教的宗教文物中，龍就隱藏在其中。今年新春不打烊，初一至初五開館迎賓，歡迎在北部過年的民眾，來一趟博物館心靈走春，讓龍年洋溢滿滿正能量。

世界宗教博物館館長室特助王彥麒透露，最直覺想到的就是在道教及臺灣民間信仰2個展櫃，包括：三官大帝的座椅、道士或法師做法時吹的「龍角」、供奉神明的祭祀用具「宣爐」及「柑燈」、道士身上穿的「高功絳衣」等，都可以輕鬆找到。

想成為尋龍高手並不困難，要先在1樓服務台領取「龍藏在哪裡」九宮格卡片，有A、B兩面。在九宮格內寫下在展場中找出的對應文物，把名稱寫上去，只要A面與B面任一面完成兩條線，即可至7樓禮品店抽獎，每日限量66份。另每日特別加碼3張！找出Ａ面與Ｂ面所有文物，即可獲得「世界宗教和諧卡」1張。

同時間，館內6樓推出的「山海天人：我在自然裡」生命教育系列特展，因網美搶拍海浪鞦韆，不只近來常常攻占IG版面，更被時尚媒體Tatler Taiwan推薦為2024年不可錯過的全台14大展覽；7樓的兒童館全新改裝，也在試營運中，將於大年初六2月15日重新開幕，是寒假親子共遊的新去處。