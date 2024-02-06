《Hit AI ＆ Blockchain》投資講堂 幣圈業者呼籲資產保護重要性

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第七屆《Hit AI ＆ Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會的投資講堂中，由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技創辦人暨總編輯楊方儒擔任主持人，並邀請到了HOYA BIT創辦人暨執行長彭云嫻、幣託副總經理陳奕伶、Rybit 創辦人暨執行長賴永純及遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志，與會者就國際虛擬資產市場的趨勢、監管機制以及投資基礎觀念進行了深入探討。

講堂以FTX暴雷事件為切入點，探討台灣虛擬資產投資人應建立的重要投資基礎觀念。HOYA BIT執行長彭云嫻強調風險分散和投資者教育的重要性，建議投資人投資要分散風險，不要把所有雞蛋放在同個籃子裡，每個人的風險承受度不一樣，投資人需要瞭解基礎的區塊鏈、虛擬資產、交易所運作知識，以及虛擬資產高波動的特性，也呼籲各位投資人避免貸款炒幣，以免風險過大。

HOYA BIT創辦人暨執行長（右二）。圖／HOYA BIT提供

遠東商銀的戴松志則強調了資產配置的重要性，並根據不同年齡階段提出不同的資產配置建議。

在交易所合法合規與投資人資產保護方面，與會者提出了一系列必要舉措。HOYA BIT創辦人暨執行長彭云嫻強調在政府設立專法之前，交易所自律與用戶教育的重要性。前段時間HOYA BIT發現了大量用戶流向相同地址，交易所啟動警示機制並提醒其餘投資者，在此耗費了不少人力成本逐一審查，幸好有成功即時攔阻，保障投資者的資產，詐騙無所不在，交易所應該在各環節上極力把控。

保護用戶資產方面交易所應該實施多層次的資產保護措施，包括用戶法幣資金信託服務與冷熱錢包管理、保險等，並將用戶資產與自身的資產做明確的分離保管，確保用戶的資產合法性與安全性。

遠東商銀的戴松志則表示銀行在一開始的時候，也經歷過目前虛擬資產業現正經歷的這些，堅信合規才能讓客戶信任，信任才能讓產業活絡，將通過銀行及虛擬資產交易所的聯防機制來保障投資者的資產安全。

最後，與會者們就交易所對於虛擬資產市場的創新與發展方向進行了分享。HOYA BIT想讓更多人認識並理解什麼是幣圈、什麼是虛擬資產，並推動Web 3的普及，彭云嫻更表示：「我個人堅信Web 3 還有更多元的發展，Web 3跟AI有很多想像空間，絕對是未來趨勢。」

遠東商銀戴松志強調，Web 3未來發展方向大家真的要有想像力，並表示信任是推動產業活絡的關鍵。