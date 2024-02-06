注意！迎農曆春節 新北祭多項交通措施

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因應農曆春節即將來臨，新北市交通局有多項交通措施，包含新北果菜市場借用路權，租用路邊停車格卸貨、抽查公共運輸安全以及連假期間路邊停車格暫停收費時間、路段調整。

因春節前夕蔬果交易量大增，新北果菜公司向三重警分局申請取得路權，並向交通局租用果菜市場外側中正北路路邊汽車格作為臨時裝卸貨停車區，現場將派員管制。

交通局停車營運科長許芫綺表示，果菜公司申請路權期間是為5日至9日止，租用中正北路111號前的15格汽車格作為臨時裝卸貨停車區，現場已張貼公告及夾單宣導，並由工作人員設置交通錐、連桿及警示燈等管制設備，控管車輛裝卸貨臨停使用。

為鼓勵民眾搭乘公車及藍色公路客船、渡輪走春遊玩，交通局在連假前派員抽查公車調度場站、渡輪公有碼頭，運輸管理科長林詩欽表示，已加強對市區公車車輛實施車內安全設備查核，包含安全門、滅火器及車窗擊破裝置等均應符合規定且可正常運作；藍色公路除了檢查船舶基本安全設備外，業者也實際操作救生及救火演練，以加強航行安全。

此外，交通局也稽查復康巴士場站，確保春節連假提供安全載送服務，抽查項目包括車內輪椅升降機、行車影像紀錄器、滅火器、計費器、車燈等車輛設備和清潔，駕駛員出勤前酒測執行狀況也是稽查重點，以確保載送服務安全。

新北市路邊收費停車格春節期間也有所調整，除夕、初一2天全市暫停收費，其餘時間則僅有商圈、老街及觀光風景區維持收費管理，提升轉率，方便遊客停車。

許芫綺表示，除了除夕、初一不收費外，小年夜、初二至初五，部分採買年貨或走春出遊的人車潮多的路段、老街及觀光風景區，為維護停車秩序、提升周轉率，仍正常收費，相關範圍路段可查閱交通局網站，非屬上述範圍之一般路段路邊停車格暫停收費。

民眾若不清楚停車路段是否收費，或未見繳費單、到期繳費單，皆可利用行動支付App(Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、friDay理財＋等10個App)，以及全國繳費網線上查詢繳費。

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