Q1傳統淡季營收估季減 聯詠全年先蹲後跳

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驅動IC設計龍頭公司聯詠（3034）6日召開法說，去年第四季稅後純益達53.28億元，季減16.3％，稅後每股純益為8.76元。展望本季度，總經理王守仁指出，因淡季效應及工作天數減少，預估第一季合併營收將介於240億至250億元區間，季減幅度達7.9％至11.6％。

在總經環境疲軟的情況下，去年第四季拉貨動能趨緩，營收季減6.14％至271.54億元，毛利率較第三季下滑至41.48％，EPS 8.76元；2023年合併營收續寫年增0.43％，EPS 38.32，較前年衰退16.63％。隨著庫存去化告段落，聯詠去年第四季庫存天數（DOI）已降至72天，處健康水位，整體產業庫存也相對穩健。

展望2024年，王守仁表示，第一季將受傳統淡季的影響減少，審慎觀察春節銷售狀況；目前，各應用皆在持平或小幅下滑，TDDI出貨下滑，OLED DDI出貨持平。Auto客戶也在調整庫存，其中，LDDI的季減幅度會較大，因為TV、MNT、NB都是淡季，面板廠以調降產能來做因應。

不過王守仁強調，AI相關產品加入新功能，將有機會刺激換機潮，顯示器規格的提升，對聯詠相當有利；邊緣裝置亦需要導入AI，如安防、電競螢幕、TV等，傳輸介面是公司核心技術之一，將不會缺席AI盛宴。他更透露，目前聯詠在SoC、DDI都有ASIC專案再進行，今年將會看到一些成長。

於汽車領域布局方面，王守仁分析，根據Omdia估計，公司車用營收已經是Top 2，未來，於車用面板採用LCD TDDI、LDDI、OLED比例都會持續提升。

另外，OLED DDI將是今年成長動能來源，聯詠早有準備，也會持續開發一系列產品，如RAM、ramless、OLED TDDI；此外，聯詠會在產品設計階段，即針對製程、晶圓廠進行全面評估，使成本優勢領先同業。

王守仁強調，只要是具有競爭力的先進製程或是晶圓廠，都會評估採用，包括聯電與英特爾合作的晶圓廠在內；面對陸系業者競爭，OLED面板規格持續進化，與低階產品逐步拉出護城河，相對應IC進步快速，聯詠會因應客戶需求設計具性價比的產品，設計能力是重要的競爭力之一。