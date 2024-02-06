走春來桃園！連假人車多 交通資訊一次看

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今年農曆春節假期自2月8日開始，桃園預期會有大量旅遊、走春車輛及人潮，市府交通局提醒春節期間計程車計價調整、路邊免收停車費及公車營運等多項調整措施，交通局交通控制中心24小時不打烊監控各壅塞熱點交通狀況，警察局將針對重要賣場、運輸場站、風景區、宮廟及交流道周邊加強交通疏導及管制，維持本市交通順暢及安全。

桃園市計程車自2月5日凌晨0時起至2月14日夜間12時止採春節計價方式，比照往年按每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。計程車駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成，依計費表顯示金額向乘客收費，如遇超收情形，也呼籲市民朋友記下車號、時間及地點，透過1999申訴。

公有路邊停車場則於2月8日(小年夜)至2月14日(初五)暫停收費，若停車單繳費截止日期落於2月8日至2月14日者，則延長繳費寬限至2月16日，也請市民切勿違規停車，春節期間違規拖吊照常執行，每日9時至17時開放領車作業。

交通局提醒市民朋友走春可多使用大眾運輸工具，台鐵、高鐵及遊憩路線市區公車於春節期間均有加開班次，而市區通勤路線公車實施減班營運，桃園市免費公車於初一至初二期間停駛，其餘期間採假日班表或部分停駛，市民朋友出門前可先至公車動態資訊網查詢相關班次資訊。

為提早因應春節連假期間交通疏導，市府相關單位已與各大風景區、宗廟及賣場等春節易壅塞地點辦理疏運會勘研擬改善措施，並要求各單位落實春節交通疏運措施。

交通局長張新福呼籲春節連假人車多，行經路口除了遵守交通規則，遵守車輛慢看停、行人安全行外，如出門前欲了解即時交通路況或景點人潮情形，可以利用「桃園輕鬆GO」APP、桃園交通資訊網(https：／／tcc.tycg.gov.tw／ATISNew／)及桃園觀光導覽網(https：／／travel.tycg.gov.tw／zh-tw／alertofcrowds)，查詢車況、景點人潮情形，並適時行駛替代道路，民眾出門前可以參考桃園觀光導覽網的人潮警示燈號，免去塞車及尋找車位之不便，希望每位市民都能行車平安、春節假期愉快。