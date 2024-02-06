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台塑生醫挺長者 愛心公益捐贈補骨保健品、現金20萬

台塑生醫愛心公益捐贈骨力相挺長者。圖／台塑生醫提供
台塑生醫愛心公益捐贈骨力相挺長者。圖／台塑生醫提供

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有鑒台灣人口老化及骨關節問題越來越嚴重，台塑生醫攜手專業醫生團隊全台做公益；6日來到位於新北三峽的清福長照社團法人，捐贈價值50萬元的補骨保健品和20萬元款項，希望在場所有爺奶們都能行動自如、平安健康。

台塑生醫長庚醫學團隊近年致力於「預防醫學」推廣，積極推動多項社會弱勢關懷計畫，包括照顧社區居民和長者的健康與活躍老化；不僅協助偏鄉社區長者健康，更推動遠距居家康養照護，延伸服務觸角，發展具預防醫學特色的醫療模式。

其中，提倡正確保健方式，讓長者有效保護筋骨關節、增加行動力，重新找回自由自在生活，更是健康活力的關鍵。

為此，台塑生醫總經理劉慧啟邀請「國民媽媽美秀姐」擔任公益健康大使，與清福長照社團法人陳意千共同推廣宣傳「預防醫學」及「自我保健」的重要性，帶著藝人朋友共同分享自身經驗，靠著做好日常保健和補充補骨保健品逐步好轉，現在成功找回年輕時的筋骨跟活力。

台塑生醫表示，這次提供台塑生醫和長庚醫學團隊攜手研製，專為台灣人體質調配的台塑生醫補骨保健品-肽股力，是對長者身心健康的關切與重視，期盼有效緩解關節、骨骼、肌肉等不適感，提升長者活動力。透過日常保養，預防跌倒和骨折的風險。

除捐贈物資和捐款，現場也準備一些好玩又有趣的團康活動，有請律動小老師帶著現場的長輩們熱熱身，並有專業醫師團隊備齊器材設施，身高體重機、血壓機、骨密機等為長輩們做義診。

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