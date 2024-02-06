高通擴展物聯網生態系統 加速產業智慧化轉型

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持續領航物聯網（IoT）創新，高通近日宣布推出一系列新產品與解決方案，並發布物聯網整合應用平台「Aware」，以擴展並統一物聯網生態體系，加速產業智慧化轉型。

高通為物聯網專用晶片出貨量全球第一的領導廠商。隨著企業對於物聯網智慧裝置的需求持續擴大，高通同步推出最新處理器與長效支援方案，提供從AI、低功耗運算到影像、通訊等全方位創新技術，打造新一代具韌性的高效能物聯網應用。

高通注意到，企業在推動物聯網實際部署與商用化時，經常面臨裝置生態系統過於碎片化，以及解決方案整合設計過於複雜的共同困境。為簡化物聯網商用難題，高通於去年2月推出Aware統一平台，為了整合業界領先的晶片技術與物聯網軟硬體解決方案，並提供開發者容易上手的雲端框架，助企業快速部署與擴展物聯網應用。

Aware平台匯集定位、功耗控制、狀態感知等關鍵功能，可即時監控物聯網裝置的位置與運行狀態，幫助企業實現資產與資訊的高度透明化，從冷鏈物流到公用事業資產管理等領域，已為產業帶來重大創新與突破。

平台亦內建標準API，可與主流ERP、供應鏈與倉儲管理系統進行互通整合。此外，平台既支援私有雲，也提供連接公有雲的彈性;甚至可客製化Microsoft Dynamics 365解決方案，滿足特定產業的營運需求。

高通資深副總裁Jeff Torrance指出，高通正利用技術優勢加速布局物聯網邊緣運算領域，不僅簡化產業數位轉型，更提供產業用戶做出正確決策所需的即時資訊與洞察。「高通Aware平台結合軟硬體合作夥伴生態系，可高效快速地為不同應用案例量身打造物聯網解決方案。」

為滿足工業級物聯網的嚴苛使用需求，高通更在2023年推出多款新款高效能處理器，包括QCS8550、QCM8550、QCS4490、QCM4490等解決方案。此外，考量物聯網裝置使用壽命往往超過一般消費性產品，高通也推出長達7至15年的產品壽命保證計畫，讓產業用戶踏實無後顧之憂地導入物聯網。

高通台灣區總裁劉思泰指出，隨著5G商用化與產業智慧化快速推進，再加上疫情激發遠端處理需求，物聯網正全速成為新基礎建設，個人與企業都需要數位轉型以抓住商機。高通將持續致力IoT生態系統創新，協助產業領導廠商掌握先機。

事實上，高通在AI領域的投入更超過10年。作為裝置上AI運算的領頭羊，高通致力推動從雲端到終端的生成式AI應用，涵蓋從手機、PC到自動駕駛系統等領域。該公司並持續在工業物聯網（IPC）生態系統布局，提供全方位平台讓企業快速開發不同解決方案，充分掌握物聯網浪潮所帶來的新商機。