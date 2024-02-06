中美經濟工作組第三次會議 中方就美加徵關稅表達關切

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新華社6日報導，中美經濟工作組5、6兩日在北京舉行第三次會議，中國財政部部長藍佛安出席會議並與美方簡短交流。

此次會議由中國財政部副部長廖岷和美國財政部副部長尚博共同主持，兩國經濟領域相關部門參會。中美雙方按照雙方牽頭人舊金山會晤達成的三點重要共識，就兩國宏觀經濟形勢及政策、二十國集團財金合作、發展中國家債務、產業政策等議題進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流。

中方就美對中加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達了關切。雙方同意繼續保持溝通。

另外，中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰6日在北京會見來中出席中美經濟工作組第三次會議的尚博一行。

何立峰指出，雙方應共同落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作組管道，深化交流合作，積累共識成果，穩定和發展中美經濟關係，更好地造福兩國企業和人民。

此外，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）視訊通話。

路透稍早報導，此次會談會為美國財長葉倫（Janet Yellen）計畫中的訪中鋪平道路。為期兩天的會議，討論焦點是中國的工業產能過剩及政府補貼問題。

美國官員透露，美方關注中國提供補貼鼓勵過量生產部份貨品，因為包括電動車在內的相關貨品，正向全球其他地方以低價傾銷。同時，中美雙方也將討論其他經濟合作議題，包括國家安全、氣候變遷，以及貧窮國家債務減免等議題。