台糖豬肉瘦肉精爭議 豬農疑「進口豬洗產地」：驗DNA比對

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台糖公司的梅花豬肉片被驗出有瘦肉精爭議不休，雲林縣養豬農高度懷疑有外國進口豬肉洗產地，雲林縣養豬協會理事長吳英吉、副理事長蔡德福均認為，台糖不可能使用瘦肉精，但台中市府的抽驗報告也假不了，希望此事直接進入司法調查，檢驗瘦肉精豬肉的DNA。

雲林縣養豬協會副理事長、養豬農蔡德福表示，他曾在台糖養豬場服務過，台糖不可能使用瘦肉精養豬，但台中市政府的檢驗也是千真萬確的，這起事件令人高度懷疑有貍貓換太子之嫌，以進口豬肉冒用台糖名義販售。

蔡德福說，梅花肉指的是豬的前胸肌，打比喻就是牛的雪花肉，是高檔的部位， 一隻豬沒有那麼多梅花肉，只要查一查幾噸梅花肉原料包裝成多少零售小包裝就知道是不是有摻混偷天換日、濫竽充數。

蔡德福表示，許多養豬農對該此事件不滿但閉口不說，因為怕被查水表，他經常評論時事就常被以勞檢名義查水表，包括電扇的葉片有脫落、使用堆高機的員工有無執照等。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉也表示，「洗產地」是合理的懷疑，台糖不會用瘦肉精，台中市政府也不可能造假，如果要造假應該在選舉前，驗出瘦肉精這件事是不可能烏龍的。

他認為，若是洗產地就涉及刑法，建議進入司法調查，問看看台糖殺多少豬就知道了，這件事一定要給大眾一個交代，國營事業的豬肉居然有瘦肉精，瘦肉精是從哪裡來的。

吳英吉說，他請教一位前輩，前輩告訴他只要驗瘦肉精豬肉的DNA比對就可真相大白了，即使台灣的豬是從外國引種，經過馴化之後會有不一樣的DNA， 就像蒜頭國內種的和國外中的蒜頭DNA也不同。