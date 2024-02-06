喜迎金龍年 大地酒店端春節福袋好禮

大地酒店為迎接金龍年，從小年夜開始就設計了豐富的春節活動，不論是入住、泡湯或來用餐的貴賓，皆可購買「金龍福袋」來試試龍年的手氣，福袋一個售價1,888元，頭獎為價值超過3萬元的「丹鳳套房一泊一食住宿券」，貳獎及參獎也都是價值超過萬元的住宿券，另外還有大眾風呂泡湯券、下午茶招待券、The Gaia SPA體驗券、經典美食餐券等多達100項的好禮，獎品總值高達33萬元。

除了精彩刺激的抽獎活動，飯店在過年期間也是熱鬧滾滾，初一將迎來北投獅頭旺獨特的「醒獅慶大地」精彩表演，不僅帶給旅客視覺上的饗宴，也為新的一年開啟招財納福的好彩頭：而除夕至初二期間，財神爺將不定時在館內快閃，帶給旅客滿滿驚喜；小年夜至初五入住的房客，可免費參加春聯DIY體驗課程，由專人指導設計出專屬於自己的可愛小春聯，是旅途中美好的紀念。

最具知名度的打卡勝地「光陰部落藏書閣」，今年新增了超可愛的夥伴「花羽龍」，是由才華洋溢的喜歡廳點心主廚李建嶔發想設計，以浪漫的淡紫為主色調，大龍展翅的動作，舞動出翱翔天際的絕美姿態，搭配繽紛的花朵點綴，更象徵百花齊放、生生不息的生命力。

大地酒店表示：過年期間最適合到北投走春，因為北投今年不只有令人嘆為觀止的三層崎花海，隱身於光陰部落藏書閣美麗花叢中的「花羽龍」，更是讓人驚喜的存在，和「花羽龍」拍照打卡即贈送造型獨特的小龍手工餅乾。大地酒店春節期間提供豐富的福袋獎項，有趣好玩的遊戲內容，喜歡西餐廳也有消費滿萬元贈送精美年節禮盒的活動，歡迎所有貴賓一同來歡慶新年。