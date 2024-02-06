環團親訪華德動能 關切政府推動電動巴士產業配合能力

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國內環保團體-爭好氣聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、台灣護樹團體聯盟，及台中要健康婆婆媽媽團等環保團體暨聯盟代表，6日下午參訪華德動能（2237）中港廠，由華德總經理楊誌榮，親自簡報，並帶領參觀解說及意見交流。

環保團體暨聯盟代表，對華德高科技的電動巴士、智能化兼具環保的廠房、生產線及產能，留下深刻印象，並呼籲政府協助示範型合格廠商與客運業者共同加速推動電動巴士，取代傳統柴油車輛。

華德電動巴士整車產量每年高達1,750輛，已遠超過政府2030年台灣市場需求，目前已開始出口日本市場。

楊誌榮當場詳細解說華德鋼構廠房樓高超過30米，廠房建築採用鋼絲網灌槳，摒除傳統模板，達到節省大量板模木材及高空勞力施工。

華德中港廠房一樓高達11米，以利於自然通風，樓頂還建置約100萬瓦太陽能板，員工停車場設於太陽能板下方，阻隔太陽照射員工的車輛及廠房樓頂，大幅降低室內溫度，減少空調電用量。

中港廠房的戶外，大量綠化植樹，並認養園區人行道，種植數十顆高達9米的原生種中東海藻，讓廠區像海濱渡假環境般優雅。

華德電動巴士生產線，採取由頂樓開始生產關件零組件、充電機及電池模組，再逐層組裝傳送至1樓車輛車體生產線，華德是電動巴士業界極少數具有完整智能生產線，生產線的車輛，採取軌道及自動平移機傳送，車身骨架採國內首度使用的精準合裝機及兩部智能全自動焊接機，車身塗裝採用全自動無人化大型機器人噴塗手臂及高效能過濾系統，其有機揮發物（VOC）排放，遠低於法規容許標準。

華德為國內少數符合示範型要求及國產化規定的電動巴士廠商。楊誌榮指出，政府推動電動巴士國產化，其目的是政府以國人納稅的錢，來補助客運業者，滿足政府零排放交通載具政策需求，也必須達成產業在國內落地創造就業機會及確保社會安全資訊為國外掌控的國安疑慮，以至於相關主管機關採取嚴謹審查電動巴士公司國產化能力及資格。

華德除取得國產化資格，更早於五年前，即著手協助客運公司建立全功能充電場站，藉由智慧充電達成規避尖峰充電，降低電網饋線容量，並建置太陽能及儲能系統，在電網低谷時，巴士場站具有儲能能力。