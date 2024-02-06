大安9號鍋物「凡人修仙湯」引領養生新風潮！

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冷冷的冬天，不免令人想大嗑火鍋來溫暖身體，位於台北東區頂級鍋物店－大安9號，趁著龍年來臨之際推出養生聖品「凡人修仙湯」，這款仙品火鍋蘊含傳世 「土龍酒」，以及五十多種名貴中藥材，再搭配上頂級的食材，無論男女老少都超愛喝！

「土龍」是「裾蛇鰻」的俗稱，屬於鰻魚的一種，只要體長約50公分以上，就可達到萬元以上的身價，是非常稀有且高價的食材。而這款湯的祖傳配方由台南百年「益生堂」中醫，歴經三代傳承，目前第三代的蔡豐州醫學博士／北醫教授，作為台灣醫事人員大聯盟發起人和台灣美容醫學產業全國聯合會理事長，融合西醫科學理論和太乙金華宗旨，演化府城名菜，打造出這道美味的「凡人修仙湯」，通過研究實證，此中藥不僅能幫助內外調理，同時還能築基「留形住世」長壽的底氣，自然無負擔地改善人們的精氣神，讓人在品嘗美食的同時，也能照顧好自己的身體。

近年來，隨著人們健康飲食的意識抬頭，越來越多人關注營養均衡與營養價值，追求更天然、無添加的食材，而「凡人修仙湯」的誕生，引領了民眾養生吃鍋的風潮，幫助民眾實現對健康年輕追求，完美的把營養精華融入聚餐的時光。

尤其在台灣老年人口的比例不斷上升的情況下，長期照護的需求也直線飆升，社會面臨超高齡化的挑戰，大安9號透過研發健康營養的鍋物，照顧民眾的健康，「凡人修仙湯」也就成為了大家的養生首選，希望能夠透過喝了這鍋精心設計的湯，幫助男性補充流失的體力，也期許女人能夠藉此維持美麗的容貌，成功幫助民眾贏回人生的下半場。

蔡豐州醫學博士 / 教育部部定副教授*台灣美容外科醫學會理事長*台灣美容醫學產業全國聯合會理事長•台北醫學大學 幹細胞中心 副主任。圖/蔡豐州醫學博士提供

蔡豐州理事長表示，「凡人修仙湯」自推出以來就大受好評，不僅受到大眾的喜愛，而未來大安9號也會持續推出多款養生商品來滿足顧客多樣的需求。

【大安9號鍋物訂位資訊】

訂位專線：（02）2771-9915

地址：台北市大安區仁愛路4段27巷9號1樓