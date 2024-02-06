斗六人購屋最重視「三條件」 選購大樓社區有提高趨勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據鄉林不動產研究室針對有意購屋的斗六人進行市調發現，過去以透天為主力產品的斗六人，近期有意購屋者選擇大樓社區有提高趨勢、達到42％；而購屋三要件，則以交通方便、鄰近學區與周邊有公園綠地為優先考量。

鄉林不動產研究室分析，雲林縣去年總人口數65.9萬多人，雖較前年少了4,000多人，但近幾年隨著工商業快速發展，不僅人口外流趨緩，且有明顯回流現象。看好就業機會增加，在外地打拚多年的雲林子弟開始返鄉，考量原住宅已過於老舊，家中長輩腳力不好，想換住大樓社區，也不用追垃圾車，加上工作需求而移居雲林的外地客增加，帶動斗六市、虎尾鎮及麥寮鄉的人口均逆勢成長，新建住宅需求提升。

鄉林不動產研究室今年1月針對雲林斗六鄉親，就產品類型、購屋考量條件、購屋動機與需求等四大意向進行調查，共回收有效問卷459份，其中有256位、近56％民眾，表達有購屋意願，多數受訪民眾的年齡層分布在35至65歲。

在受訪者偏好的住宅產品，仍有47％偏愛透天厝；42％選擇大樓住宅、11％為公寓；在購屋需求方面，以地段交通、學區教育、休閒公共設施、建商品牌、規劃設計為置產選屋的五大考量因素。

在居住環境條件方面，選擇鄰近車站或交流道，通勤方便者占57％、鄰近學區方便接送與就學為54％、鄰近公園綠地運動活動空間為51％；在購屋動機方面，自住占51％、34％為置產、投資10％；坪數需求部份，三房36％、二房29％。

鄉林（5531）建設總經理方偉民指出，隨著青壯年返鄉創業或就業，還有準備退休返鄉照顧年邁父母親的中壯年，在北漂多年後，住慣了都會區的大樓社區，返鄉後若要購屋置產，購買大樓社區的比例逐年增加。

方偉民說，斗六市是雲林縣治所在，核心精華蛋黃區就在火車站周邊商圈，鄉林集團董事長賴正鎰首度返鄉投資，選址在斗六火車站附近、斗六國中與斗六高中間推案，將鄉林建築美學及五星酒店管理，導入社區服務，規劃全齡化住宅。

預計農曆年後進場的鄉林斗六新案，基地面積1,650坪，預計保留1,150坪作為戶外綠地空間，所有公設都在1樓，規劃全齡社區，有老年人最愛的槌球、青壯年健身房與育樂室、兒童遊戲，戶外游泳池，有管理室專人收去掛號信及宅配；另有宴會廳與輕食茶亭吧，頂樓規劃太陽能板節能裝置，還可用空中菜園種的蔬果入菜。