Dr.Satin推蜘蛛夫人電影限量聯名款面膜　在台獨家搶鮮上市

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電影迷絕對要收藏！台灣醫美保養品牌Dr. Satin攜手漫威最神秘女英雄「蜘蛛夫人Madame Web」，共同推出2月14日即將上映的【蜘蛛夫人】獨家電影聯名款面膜，一系列優惠好康與限量好禮，不僅為影迷們及消費者帶來無數驚喜，透過「限量 Dr.Satin頂級魚子高效保濕面膜聯名款」與「限量 Dr.Satin頂級魚子膠原面膜聯名款」，直接圈住所有鐵粉。

漫威系列電影上映絕對是當年度盛事，Dr. Satin抓住漫威粉絲目光，宣布品牌獲獎冠軍款《頂級魚子高效保濕面膜》與熱銷人氣王《頂級魚子膠原面膜》，即日起將與【蜘蛛夫人】隆重推出電影獨家限量聯名款。

包裝設計巧妙將蜘蛛女的魅力形象融入其中，搭配品牌頂級規格魚子系列面膜，加碼祭出全品項不限金額，登入發票就抽電影票及獨家周邊好禮，快揪親友鎖定開搶！提到魚子精華，腦中閃過的第一品牌就是Dr.Satin，經典成分『魚子精華』讓肌膚宛若置身於頂級SPA中心，被魚子的奢華氣息溫柔擁抱，整個人感到放鬆。

獨家聯名第一彈《Dr.Satin頂級魚子高效保濕面膜聯名款》於日前搶鮮限量上市，獨家限量聯名款面膜皆可在品牌官網及全省屈臣氏購買，官網不僅方便，還可選擇超商取貨免運費。該面膜萃取自荷荷芭脂、洋甘菊、藍銅胜肽結合九胜肽，深受許多網友青睞及討論。

為歡慶《蜘蛛夫人》上映，自即日起至3月20日止，凡購買Dr.Satin任一商品，都可至活動網站登錄購買的發票號碼，即可參加抽獎，早鳥可抽【蜘蛛夫人】免費電影票乙張，共10名；另外加碼抽【蜘蛛夫人】電影獨家周邊品，共20名；周周抽【蜘蛛夫人】限量聯名悠遊卡，共400名(每周40名)。