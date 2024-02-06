「鮮自然」上市奪網路評比冠軍 最強 柴燒手炒黑糖飲攻占消費者味蕾

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黑糖系列飲品在手搖飲市場上長年都是百家爭鳴的一級戰區，來自台南茶飲品牌「鮮自然」推出柴燒手炒黑糖，近日的網路論壇評比中獲得壓倒性口碑認可，網友們紛紛留言推薦。其柴燒手炒黑糖系列包括「黑糖波霸鮮奶」、「黑糖烏龍那堤」、「黑糖奶蓋烏龍」等三款經典懷舊口味，預計將於農曆春節一舉攻占消費者味蕾。

40年傳統手炒古法研製 醇厚系古法柴燒黑糖

鮮自然系列產品堅持每一杯都「重工厚料」，僅以全天然頂級原物料製作，此次黑糖是新系列主角，其製作方式也頗為講究，完全遵循南部古法柴燒傳統，以純手工現炒形式精準拿捏火侯，最大化釋放黑糖的原始營養與香氣，過程相當費工夫。使用的鮮奶更是每日新鮮直送的的頂級乳源，口感溫順、風味醇香又濃郁，與現泡高山茶葉結合在一起，更能襯出柴燒黑糖的獨特風味。此次推出的柴燒黑糖系列，其健康程度被網友戲稱:「即使狂喝也不會被媽媽責備。」

「甜蜜、濃郁、層次」 享受每口滿滿黑糖醇香

以濃郁黑糖漿慢火熬煮而成，有別於市售黑糖手搖飲，在品嘗鮮自然手炒柴燒黑糖系列時，瀰漫口中的黑糖加上波霸Q彈口感，搭配清新茶香與醇厚鮮奶的原始口感，在舌尖碰撞出既復古又充滿驚喜的新鮮體驗，不會甜膩的口感讓消費者一試就上癮。全台門市一覽：https://freshnature.tw/store-listing/