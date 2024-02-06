百貨情人節放閃 接吻抽商務艙機票 還有AR實境煙火秀

今年農曆春節最後一天，剛好是西洋情人節，別忘了展現對另一半的寵愛，百貨觀察熱門送禮仍以香氛保養、精品珠寶、服飾飾品、甜點及情人節大餐等為主，不少高空夜景餐廳訂位都達9成滿，此外百貨也推出限定浪漫活動，包括接吻快閃抽商務艙機票、手機AR浪漫煙火秀等等，陪消費者一起放閃。 遠東SOGO台北店即日起至2月14日展開情人節檔期，包含雋永精品、質感包款、浪漫飾品、甜點禮盒，與情人大餐等優惠，再祭出10大銀行刷卡最高8%回饋。另台北三館也加碼特別活動，拿起手機進入限定AR浪漫煙火秀，完成活動還可抽Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB兩台，忠孝館並將於2月14日邀請聲林之王人氣歌手陳瑽，一起獻聲共度佳節。 SOGO台北店觀察，據以往的送禮排行，精品款對戒對鍊、香氛禮盒、心型圖樣配件等禮品都很受歡迎，還有萬年不敗的巧克力也是必備。除了送禮外，SOGO快閃活動還包括忠孝館花束品牌BB Flower、世界巧克力大賽亞太區金牌的jade li chocolatier；復興館帶來北區獨家東京車站伴手禮—The MAPLE MANIA楓糖男孩，及漫山春日Maison Haru花藝設計等，提供更多元的送禮選擇。 微風將於2月14日當日13:14分舉行「情人節閃光出擊浪漫快閃」，預先報名可參加當日接吻活動，還有精美小禮，只要當日達50組以上，微風加碼抽價值22萬5000元的星宇航空東南亞雙人不限航點商務艙來回機票，送消費者甜蜜出遊。 微風觀察，情人節送禮趨勢仍以香氛、珠寶飾品位居前兩名，男性大多優先選擇「香氛」，特定的香味也讓情人間感受愛情，推薦Acqua di Parma、JO MALONE LONDON、Diptyque限量組合，其中玫瑰香調是首選。而今年與珠寶類相比，精品包款更受喜愛，今年的年度代表色「柔和蜜桃」，介於粉紅與橘之間，也非常符合浪漫氛圍。 情人節大餐部分，坐擁百萬夜景的微風高樓層餐廳：微風信義莫爾頓牛排館、饗饗、Sea To Sky、麻辣45、微風南山和牛47、THE UKAI TAIPEI 、Smith & Wollensky、MiraWan等熱門約會餐廳，目前訂位已達9成滿。另即日起2月14日，憑微風積點禮遇會員當日單館單筆滿3000元以上，可抽雲品溫泉酒店住宿券。