韓國明年擴招醫學生2000人 醫生團體恐集體罷診抗議

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據韓聯社報導，韓國政府決定，明年醫學院招生規模將在現有基礎上增加2000人。這是政府時隔27年擴大醫學院招生規模。在政府宣布將嚴正應對醫生團體集體罷工的背景下，相關團體是否會付諸行動備受關注。

韓國保健福祉部罷6日在政府首爾辦公樓召開保健醫療政策審議委員會，並公布包括上述內容的醫學院擴招具體方案。由此，2025學年度高校醫學院招生規模將增至5058人。福祉部表示，新增招生名額將集中分配給非首都圈地區醫學院，政府還將定期檢查醫療人力供需情況，合理布局醫療人力資源分配。

韓國醫學院每年招生名額從2006年以來至今維持3058人不變，而此次擴招規模占今年招生總人數的65.4％，增幅超乎預期。福祉部認為，基層醫療難和地方醫療體系崩盤危機的主因在於醫生短缺，並從2022年下半年起推進醫學院擴招。為此，政府聽取醫療界、消費者和患者團體、普通民眾等各界意見，並對各所高校進行醫學院擴招需求調查，同時與現場一線和醫療團體進行溝通。

然而，大韓醫師協會（醫協）等醫生團體對醫學院擴招政策表示強烈反對，預示將採取集體罷診等措施。大韓實習醫生協議會日前面向成員進行的一份問卷調查結果顯示，86％的受訪者表示「若政府強推醫療改革及醫學院擴招，願意參加集體行動以示反對」。

在此情況下，政府決定將強力應對集體罷診等非法行為，對罷診醫生立即命令返崗，對拒不返崗人員採取行政處分，以免實習醫生罷診造成一線現場混亂。