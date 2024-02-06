中美經濟工作組第3次會議 陸方對3大點表達關切

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中美經濟工作組第3次會議5日至6日在北京舉行，由大陸副財長廖岷和美國副財長夏包（Jay Shambaugh）共同主持。陸方稱，雙方就兩國宏觀經濟形勢及政策等議題進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流。大陸國務院副總理何立峰表示，雙方應深化交流合作，穩定和發展中美經濟關係。

據大陸財政部網站消息，大陸財長藍佛安出席會議並與美方簡短交流；兩國經濟領域相關部門參會。中方就美對中加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達了關切。雙方同意繼續保持溝通。

消息指，中美雙方按照雙方牽頭人舊金山會晤達成的3點重要共識，就兩國宏觀經濟形勢及政策、20國集團（G20）財金合作、開發中國家債務、產業政策等議題進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流。

另據新華社報導，中美經貿中方牽頭人何立峰6日在北京會見美副財長夏包一行時指出，雙方應共同落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作組管道，深化交流合作，積累共識成果，穩定和發展中美經濟關係，更好地造福兩國企業和人民。

報導指，中美經濟工作組是在兩國元首重要共識引領下，由中美經貿雙方牽頭人共同推動建立、兩國財政部副部長級官員牽頭的經濟領域溝通機制。

中美兩國近期陸續恢復政府間對話，繼美中禁毒工作組最近在北京舉行首次會議後，美中經濟工作組5日起在北京舉行兩天會談。這是該工作組2023年9月成立以來的第3次會議，也是該工作組首次在北京舉行面對面會談。美國之音預估，此次會談是為美國財長葉倫（Janet Yellen）的訪中計畫鋪平道路。