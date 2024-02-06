福建漳平櫻花漸綻放 台商無心插柳造就「最美櫻花勝地」

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被喻為大陸「最美櫻花勝地」的福建省龍岩市漳平市永福鎮，近日迎來第十三屆櫻花文化旅遊節，漫步在百畝櫻花茶園內，片片緋紅點綴其中，美不勝收。這一切，都源於台商改善茶園生態而種植櫻花，沒想到無心插柳柳成陰，造就櫻花成為當地重要旅遊資源。

龍岩市2024年櫻花文化旅遊節暨漳平市第十三屆櫻花文化旅遊節近日在永福鎮開幕，正式拉開漳平櫻花文化旅遊序幕，今年大會主題是「五彩龍岩 花開永福·我們相約春天賞櫻花」。

龍岩市副市長詹崇仁出席開幕式時表示，當前龍岩正致力打造古田紅色遊、永定土樓遊、長汀古城遊、丹霞溫泉遊、休閒生態遊五大文旅品牌，每條線路都各具特色。而永福的櫻花，規模是全大陸最大、時令最佳、景觀也最美。

隨著花季到來，櫻花已逐漸綻放，漫步在櫻花茶園內，百畝茶園裡片片緋紅點綴其中，茶綠櫻花紅的美景令人陶醉。

據悉，此次櫻花文化旅遊節為期一個半月，除開幕式外，還將進行花王賽評選暨西山花卉展示中心布展、海峽兩岸美術家共創「大陸阿里山」長軸卷創作及展示、永福台灣街開街暨兩岸美食嘉年華、沉浸式夜遊永福櫻花園、漳台非遺過大年等系列活動。

永福鎮平均海拔780公尺，屬副熱帶季風性氣候，因氣候、產業與台灣阿里山相近，被譽為「大陸阿里山」。此地櫻花茶園美景之所以享譽大陸，都起源於到永福投資創業的台商。

1996年，到大陸創業的台商謝東慶發現漳平永福的氣候、海拔、土壤等地理氣候條件和阿里山十分相似，屬於優質茶葉的產區，從此便紮根永福種植高山烏龍茶。創業過程中，除了引進台灣的茶葉管理方式，2000年開始，謝東慶在茶園裡遍植櫻花，目的是為了改善茶園生態，提高茶葉的品質。

在謝東慶的帶動下，多家茶場在開發茶園時，都分別套種了上萬株櫻花。到2010年前後，櫻花開始開放後，吸引不少人前來賞櫻。

自此，漳平市、台創園開始在永福大量種植櫻花，建設櫻花園，著力打造獨具韻味的南方櫻花小鎮，並在主要的茶山、道路、台緣廣場等地遍植櫻花，讓櫻花遍布小鎮的每個角落。