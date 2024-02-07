視覺化你的時間分配 甘特圖4步驟搞定專案

我們必須面對的第二個時間管理問題是瓶頸的壓力。如果你曾經遇過交通堵塞，三線道縮減為一線道，你就會熟悉瓶頸的概念及其帶來的挫折感。這是當有太多事情（車輛、截止日期）同時需要相同的資源（道路、承諾的時間），進而在系統中造成壅塞的情況。這時你的時間分配步調變得非常重要，你可能很擅長控制自己的工作量，但還是會因為所有事情都同時到期而碰到嚴重的壓力。

為了在瓶頸成為問題之前就先發現，流程管理中有一個所謂「關鍵路徑」的概念，能幫助我們確定時間承諾的交織狀況，以及通過這些瓶頸的路徑有多狹窄或寬鬆。再加上所謂的甘特圖（Gantt chart）工具，我們可以視覺呈現關鍵路徑，然後在瓶頸發生之前調整自己的工作時間或設定不同期望。讓我們用一個例子來具體說明。

瑞莎．普諾（Risa Puno）是一位互動裝置及雕塑藝術家，她還精心策畫我見過最令人印象深刻的感恩節晚餐。這位紐約藝術家每年十一月都會回到肯塔基州，與她的菲律賓裔美國家族團聚，籌畫一場堪比東尼獎（Tony Award，編按：美國劇場界最高榮譽）的盛大活動。她將所有相關因素都列出來，例如自製麵包揉麵和發酵時間；也注意到可能的衝突，例如哪些食譜需要不同的烤箱溫度，或何時需要特定平底鍋兼顧多個用途；自助餐布局經過了優化，既考慮到了客人動線，也考慮到餐具的幾何設計。這是個為期四天的盛會，涵蓋了烹飪、烘焙、裝飾、音樂播放清單和座位安排，甚至還有彩排。「我提前開始制定計畫，因為我厭倦了在晚上十點半才吃到感恩節晚餐，那時火雞終於烤好，但所有的配菜都冷掉了。」她告訴我。

瑞莎把一切都詳細規畫出來（如下面甘特圖範例），這樣她可以視覺想像每道菜的步驟，看看哪些必須同時進行，並確定哪一天需要多少家庭成員的幫助。最重要的是，一切都安排好之後，她就可以看出從開始到結束的最短路徑，以及這條路徑的彈性程度。如果關鍵路徑過於嚴格，將所有細節都規畫得十分緊密，以至於一道菜若延遲了五分鐘，就會引發後續連鎖反應，最終使火雞無法送入烤箱，這樣的計畫不切實際，也會帶來很多壓力。此外，除了食物料理工作外，瑞莎還得持續監控計畫，確保進度沒有落後超過五分鐘，在這種壓力下，她是不可能發揮出最佳工作表現的。

反之，如果關鍵路徑保留彈性，例如，家裡有額外人手可提供幫助、有另外安排的烤箱時間、有額外的食材以防需要重做某道菜等，這會讓她有信心能夠從挫折中恢復，並減輕所有人的壓力。視覺呈現可能的瓶頸讓瑞莎有機會可以重新調整事物，添加緩衝區，或簡化流程，以確保她的計畫不僅可行，而且切合實際。「坦白說，我們不是一台運轉順暢的機器，但這個策略不只一次確保了關鍵路徑的安全，讓我們得以準時開飯（即使廚房中散發著燒焦餅乾的味道）。」

我們對投資組合人生各方面的壓力，常常來自期望有個完美運作的系統，能以接近百分之百的利用率運行，而且沒有任何可能危及關鍵路徑的錯誤，然而，這種期望並不切實際，沒有留餘地。不妨讓自己有個靈活彈性的關鍵路徑吧。

規畫你的關鍵路徑

現在你已經了解瑞莎如何利用甘特圖安排感恩節活動，讓我們把它應用到你的投資組合的一個計畫中。我會用為當地圖書館舉辦慈善募款活動為範例，但你應該選擇你正在進行的計畫，並填寫適當的具體訊息。

步驟1：選擇時間範圍

我們希望在甘特圖中視覺呈現整個計畫，因此首先需要評估從開始到完成要多長時間。

以這個範例來說，假設我們有三個月來組織規畫慈善活動，如果選擇以月份為時間單位，就只能視覺呈現三個「區塊」，而如果選擇以天計算，又會有九十個區塊，一個感覺太少，另一個感覺太多，因此我打算折衷一下，以週做為時間單位。我會設定十三列（一列用於任務清單，另外十二列則是完成這些任務所需的週數），並為每一列添加標籤。

步驟2：明列所有任務並規畫時間和截止日期

將這個專案的所有要素以合適的細節層次列出來，例如，我會先列出籌辦活動的主要類別，像是餐飲服務、租賃、娛樂、裝飾、宣傳行銷、售票、場地布置／清理、義工等。然後再逐一檢視各大類別並列出其中的具體任務，例如選擇餐飲供應商、確定菜單、支付訂金和支付尾款等。然後，針對每一項任務規畫所需的時間，並按照完成的時間順序排列。

步驟3：尋找相依性與瓶頸

首先，我們要檢查相依性，以確保有完成每項任務所需的資源。例如，為了支付餐飲服務供應商的訂金，我們需要預售一些門票，這也代表宣傳行銷的工作也得開始進行了。

或許我們從以往的經驗中學到，應該在活動開始前的八週就展開廣告行銷活動，因此如果行銷任務設定在第五週開始，可以預期「早鳥票」將在第七週售罄，這代表我們需要與餐飲服務供應商協調，將訂金支付日期從第四週延後到第八週。

接下來，我們需要檢查會不會有瓶頸，要評估是否有任何資源在任何特定時間被過度使用。

就此例而言，假設我們是獨自完成所有的籌辦工作，那麼時間就是要檢查的資源，看看有沒有哪一週分配到的任務多於這個專案的可用時間。

在前範例中，我們可以看到一開始的工作比較輕鬆，前五週只有一兩項任務要處理，但到了第七週，需要同時追蹤四個不同的任務，而這種壓力一直持續到活動結束。為了避免瓶頸，我們能否調整這些工作流程，減輕第七週到第十二週這段時間的壓力呢？也許我們可以在第二週到第六週就採買物品並製作裝飾物，或是可以在第七週之前找人來協助分擔工作並增加資源，進而緩解瓶頸問題？（如果我們在第三週就開始招募義工，而不是等到第九週，或許能找到一位副手，在第七週開始一起分擔工作量）。

步驟4：檢查更大的遠景

到目前為止，我們一直使用甘特圖來規畫特定專案的關鍵路徑，但如果我們想要視覺呈現整個投資組合，以了解不同活動之間可能的重疊情況，該怎麼辦呢？這是一個很好的問題！為此，我們需要重新考慮時間尺度和想要呈現的細節程度。

假設我們想了解一整年各項活動的安排情況，以確保關鍵時期不會相互衝突，就可以用月份為時間單位來建立甘特圖，將每個專案計畫都列在上面，用深色陰影來表示截止日期，或增加的時間任務。我們還可以明確地命名這些關鍵時期，如下範例所示。

這樣有助於我們檢查哪些時候可能過度負荷（如本範例中的四月或十月），並進行任何必要的調整。也許我們會發現潛水課程安排的時間可能會增加不必要的焦慮，因此可以考慮改在一月和二月進行課程，而不是在九月和十月。我們還可以看到，在試圖結束第三季銷售工作的同時，展開圖書館慈善募款活動可能會很棘手，因此，我們可以選擇從一開始就招募合作夥伴來共同分擔工作，有了額外的支持，就可以將工作時間從十二週縮短到八週，並等到十月份再投入慈善募款活動。

記住，這個工具的目標是在問題發生之前就先看到瓶頸，讓你可以調整時間安排或取得額外資源，以全力避免瓶頸。嚴格的關鍵路徑只會帶來不必要的壓力。