個人平衡計分卡是什麼？確認你真正的優先事項

當我首次坐下來思考如何衡量我的生活時，我發現有幾個要素對我來說很重要。我非常在乎我的工作和專業努力產生的影響。但是，如果我過於專注於事業而忽略其他一切，最終也會讓我不快樂。我需要更多，我渴望與朋友家人建立有意義的關係，希望有一個終身伴侶、生兒育女，我也想要經濟穩定和獨立，使我能夠做出對自己有益的決定，而不是只為了賺更多錢。我不想因為財務問題而感覺被逼入困境。

我的「業餘」活動對我個人的幸福也很重要，不管是我長久以來的興趣如製作戲劇，還是我正在積極探索的新興趣，像是更深入研究電腦科學。這些都使我的投資組合更加豐富，為我提供了社群參與、創造力和個人發展機會，通常也是我下一個專業冒險的起點。

我最關心的事就是照顧好身體健康。到目前為止，我很慶幸自己的健康狀況相當穩定，沒有太多擔憂，但我不想將這一切視為理所當然。隨著年齡增長，我知道我需要更注重身體運動和飲食營養，並養成預防保健的習慣。總之，我有幾個主要類別和細分指標，都可以幫助我衡量自己的生活。老實說，一開始這些讓我感到有點不知所措。

我在尋找整合所有關注點的方法時，想起了克里斯汀生教授將商業工具應用在個人生活的建議，於是決定改編一個所謂「平衡計分卡」（balanced scorecard）的企業管理框架。平衡計分卡用於將公司的使命（目的）、策略重點（目前關心的重要主題）和活動（如何執行策略）彼此之間建立聯繫，幫助管理階層透過統一的資訊面板了解公司在這些領域的表現。

我喜歡這種格式，因為是從宏觀的角度出發，要求我闡明有助於實現願景的優先事項，並設定可量化的具體目標，讓我可以朝著這些方向努力。到了年底時，我將能夠明確回答這些目標是否達成，同時看看我的整體努力是有助益的、還是無效的。這就是我改編的「個人平衡計分卡」（personal balanced scorecard，PBS）。

我設計了我的個人平衡計分卡，來追蹤我願望清單中四個主要類別的進展：財務狀況、身體健康、專業發展和個人關係，最重要的是，我決定在各個類別之間維持大致均衡，因為在當時，我希望將我的關注焦點擴展到生活各個層面，而不是像過去那樣一心只專注於事業目標。（當然，選擇的平衡方式因人而異，會根據個人需求和投資你的願望的方式，而且每年也可能會有巨大的變化。稍後再詳細談論這一點）。

在這些類別中，我確定了今年度的四、五個優先要務，可能是需要努力多年的目標，也可能是我在未來一年內想要達成的事。不管是哪一種，我知道我需要明確設定在一年之內要實現的具體目標。

例如，我在財務方面的一個優先事項就是還清債務。我希望能盡快清償我的學生貸款，這需要多年的努力，因此，我計算了預計什麼時候可以完全還清，以及每個月打算繳納多少，還計畫在領到年終獎金時支付一筆大額的還款。另外，我在身體健康方面的優先事項是「少做蠢事」，我將其定義為不要發生任何嚴重到需要打石膏、縫合或手術的傷害（我有點笨拙，又愛冒險，這些特點加起來導致我經常需要跑急診室。我當時快要三十歲了，我知道如果不小心的話，這些傷害可能會變成慢性問題，最好盡量避免）。對於每一個優先事項，最重要的是定義一組明確目標，讓我可以在年底時評估是否達成了這些目標。

以下是我第一份個人平衡計分卡的摘錄（部分細節已隱去）：

你的優先要務是什麼？

確認：你的重要事項清單看起來是否易於管理，還是比《魔戒》還冗長？你可能很快就會發現，你無法同時應付現在想要做的一切，並滿足你的需求，有些事情可能需要暫時擱置。這就是稱之為「優先要務」的原因：當時間、精力和資源有限時，什麼事對我們最重要？如果一次承擔太多，超出了個人負荷，投資組合就會變得不可持續，也無法帶來快樂。

一旦確定了你的優先要務，就可以在投資組合中更有效地分配你的時間、金錢和精力，而不是被當下看似最迫切或最困難的事情左右。你將會感受到自己從被動和慌亂轉變成有計畫和策略，你也會清楚地知道應該什麼時候以及如何堅守自己的界限。

評估和衡量進展

設定好衡量指標之後，就必須考慮如何及何時進行評估。每個月會覺得太頻繁，等到年底似乎又太久了，我決定每半年檢視一次我的進度。以六個月為期檢查進展，並藉此機會重新調整下半年的行動計畫，對我來說是很合適的步調。

一年結束時，我評估了自己的進展，達到目標的事項我會在計分卡上標記為綠色，未達成的事項標記為紅色，而不確定的事項則標記為黃色。我還為每一個目標留下註記，其中包括對達標的鼓勵、對困難之處或未達標原因的觀察、針對要延續到明年的事項提出建議，以及對表現不佳之處給予嚴厲忠告。掩飾自己的失敗並不能幫助我在下半年表現得更好。

失敗了怎麼辦？

我剛開始運用個人平衡計分卡那幾年，經歷了一段陡峭的學習曲線，一路上犯了不少錯誤。例如，一開始我不擅長設定可衡量的目標，有一年我設定的目標是「個人創作企畫最優先」，不出所料，我在年底試著評估自己的成果時陷入了困境，我能想到在某些情況下，我在個人企畫上投入的時間和精力比追《辦公室》（The Office）連續劇還多，但也有些時候我的企畫因工作或心理健康需求而被擱置，那麼，我的這個目標算是成功還是失敗呢？

有時候我發現，我宣稱的優先要務和我每天的實際行動之間存在差距。比方說，我曾經設定重新投入大提琴彈奏為優先事項，目標是每週至少練習三次。但到了年底，我不得不承認我離那個目標差了很遠（一整年下來，我的琴盒大概只打開過兩次），或許那並不是我真正最在乎的事。你可以說我沒達成我的目標，但我更覺得是設定了錯誤的目標。我真正在乎的是積極地將音樂融入我的生活中（如即興演奏、表演），而不僅僅是以被動方式投入（如參加音樂會、購買唱片）。我不見得一定要彈奏大提琴，就算要彈奏，也不需要像在高中時那樣練習音階和練習曲。事實上，我那一年大多時間都在一個由科技怪人組成的無伴奏合唱團中演唱，我們將流行歌曲的歌詞重新改編成與創業世界相關的內容，在科技聚會和創業投資活動中演出。因此，雖然我沒能實現最初的目標，但我覺得自己在這個優先事項上是成功的，這引出了一個問題：這樣是否算數？

事實上，這並不是考試，除了你自己之外，沒有人會評估你。個人平衡計分卡的目的不是像在學校那樣打分數，而是為你提供一個架構，用來思考、設定和調整你的優先策略，衡量你為實現這些目標付出的努力和承諾，並隨時注意你說出的願望和實際行為之間的落差。這是一種方式，讓你用來提醒自己最關心什麼事，以及你有沒有投入足夠的時間、心力和資源在這些優先要務上。

你快樂嗎？

對企業來說，最重要的是利潤；對個人生活來說，最重要的是幸福。因此，我在個人平衡計分卡最後，加了一個簡單的問題：「你快樂嗎？」在你剛進行完優先要務和目標的深入分析之後，這問題或許顯得過於簡化，但歸根結底，這是唯一重要的指標。有助你發現自己很可能設定了——甚至實現了——錯誤的目標，如果在計分卡上表現出色卻很痛苦，那麼所有努力都是毫無意義的。因此，我加了這個最終指標，強迫自己放慢腳步，確保一切行動真正在實現最重要的目標。如果不是的話，這就像一個閃爍的霓虹燈，提醒我重新評估來年的優先要務和投資組合。

你的個人平衡計分卡

有了明確藍圖，開始執行策略

個人平衡計分卡旨在為你提供一年的藍圖，將個人的投資組合歸納為明確的優先要務，和可努力實現的目標。接下來，我們將關注執行這個藍圖需要的資源，包括你的團隊、故事、時間和資金。為此，我們將從執行長、行銷長、營運長和財務長的視角來檢視你的投資組合，然後以關注未來為重點做個總結，坦白討論過去幾十年的巨大變革不會很快放緩的事實。因此，我們要像策略長一樣，以謹慎的態度探討預測未來的策略，並準備好面對即將到來的未知挑戰。