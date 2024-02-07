從20萬翻50億...57歲期貨天王盯盤半輩子，醫師警告「視神經會壞掉」

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「突然發覺，我的人生這麼忙，究竟是在忙什麼……？」說出這句話的，是台灣資本市場的傳奇人物之一，「期貨天王」張松允。

正好是在20年前，他寫了一本《從二十萬到十億》的半自傳，過了20年後的今天，粗估身價已達40、50億元。他的操盤人生的確很忙，但也拚出了令人歆羨的真金白銀，那麼，又為何會發出這樣的感嘆：究竟是在忙什麼？

其實，這是約莫兩年前張松允和自己的一句自我對話，背後隱含的，是期貨天王對於「富足」二字的新體悟。

「差不多是疫情爆發的第2年，沒辦法進辦公室了，」對於早已習慣同時緊盯好幾面報價螢幕、隨時準備殺進殺出的張松允來說，一場新冠疫情，讓他被迫改變操盤人生。他仍然縱橫股市，只是瞬間移動到光譜另一端的長期投資，「一開始真的很不習慣，少了很多短線操作的樂趣。」他緩緩描繪這2年來的心境轉折。

「醫師對我說，再這樣下去，眼睛視神經會壞掉，一旦惡化到青光眼就不可逆了。」他說，自己多年前就曾被醫師這麼樣的嚴重警告。

張松允解釋，早在20幾年前，他常常一到下午就頭痛，因為做期貨必須盯著盤看，而他的部位動輒上千口，每個跳動點都要時刻掌握，「太過專注就會忘記眨眼睛，眼壓升高到一個程度，就引發頭痛。」只是，當年固然有減壓念頭，也逐步調降部位，但要說徹底放棄短線拚搏，確實就是疫後這2年的事了。

「如果真的賺到錢，結果什麼都看不見，那人生不是只有黑白，根本就只剩下一個黑色，這樣子就沒有意義了。」張松允這樣說。

「雖然少了短線操作的樂趣，賺的可能也沒以前多，但內心會忽然覺得，這樣的生活似乎輕鬆很多，也就開始反思，過去的人生究竟是在忙什麼。」張松允說。

輕鬆，或許就是一種放手後的狀態，而懂得放手，往往就能抓住更多。他接著侃侃而談，「改成長期投資後，其實看事情的角度也變了，變得更宏觀。」

當腳步放慢，不再因為瞬間的數字跳動而決定成敗，「慢慢地，我發現自己看的東西，也開始變得比較廣了！」從投資開始的思惟改變，也慢慢影響到張松允的日常心態。

如果話說從頭，高工畢業的張松允，一出社會憑著對投資市場的好奇與熱情，拿著20萬本金進入資本市場，37歲時就賺進10億元。然而，他也曾因2004年總統大選的「兩顆子彈」事件，1天內期貨部位慘賠數億元。

但也就是這樣的壓力，張松允坦言，「以前，朋友跟我講話的壓力是滿大的，只要講錯一句，我可能就立刻反應。」他解釋，期貨操作就是在極短的時間內殺伐決斷，該怎麼樣就是怎麼樣，如果做了錯誤決定，就是很快再修正回來，「從別人的角度來講，恐怕會覺得很霸道。」

如今的張松允不一樣了，隨著投資步調拉長，視野變得更宏觀，「慢慢地，也開始懂得站在別人的角度看事情。現在會去想，為什麼你的看法跟我不一樣，甚至會去推敲對方的思惟模式」。這樣的心態改變，讓他現在更懂得怎麼交朋友、更懂得傾聽。

對於人生下半場的富足追求，張松允這麼說：「我想，就是要每天開開心心過日子，能過得順心如意，最是重要。」閱讀全文…

文／今周刊編輯團隊

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