台北天空塔6年換3任董座，連銀行團都說搞不清楚「背後投資關係」…獨家起底香港神祕大股東

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台北天空塔爆發掏空案，近日遭檢調搜索，據《今周刊》調查，為了爭奪台北天空塔主導權， 傳言碩河開發董事會早已起內訌，不斷上演鬥爭戲碼，內部股東矛盾也正式浮上枱面。

坐落台北信義計畫區中心的「台北天空塔The Sky Taipei」，日前因涉嫌掏空疑雲，遭檢調搜索調查，成為近期金融圈與房地產業者間熱議話題。有人說這是兩派人馬為搶經營權而相互放話，但若抽絲剝繭背後複雜的股權結構，可發現各方皆有不同盤算。

這棟原址為中國信託金控舊總部的基地，2015年由私募基金子樂開發、大陸建設合資的碩河開發買下後，預計投資3百億元，規畫引進國際五星級飯店品牌柏悅（Park Hyatt）與安達仕（Andaz）進駐，要打造台北市最貴飯店地標，一度成市場矚目焦點。然歷經近九年開發，卻只見工程進度延宕落後，原本預定2020年完工開幕的時程早已跳票。

據《今周刊》調查，台北天空塔股東身分很神祕，光是境外控股公司就有四層之多，過去常代表碩河發言的詹偉立只是基金管理人，台北天空塔幕後大股東其實是香港《東方日報》家族成員馬廷海、南豐集團陳家，至於大陸建設僅占10％。

不過，從碩河近3年頻繁地股東異動，似乎可推敲出內部股東之間早已缺乏共識，對於投資方向產生歧異。

馬廷海接董座 經營權生變

根據經濟部商業司登記，2017年時，一手主導台北天空塔的「外資私募基金金童」詹偉立，為碩河董座；但2020年12月開始，先是元大銀行前執行副總經理邱冠勳加入碩河董事會，2021年3月，馬廷海的名字也出現在董事名單上，幾個月後，詹偉立就卸任碩河董事長職務，並由馬廷海接下董座，碩河的經營權似乎在此時已產生變化。

事實上，碩河董事會成員不得不提的人物是馬廷海。對香港投資圈略有了解的人都知道，出身香港《東方日報》家族的馬廷海背後勢力相當龐大。閱讀全文…

文／梁任瑋

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