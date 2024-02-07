2024年全球車用面板顯示技術與尺寸同步升級

據TrendForce研究顯示，2023年受全球車市需求降低影響，車用面板需求較原先預期些微調降，預計將達2.03億片水準，年成長3.6％。展望2024年，在全球汽車需求仍可維持小幅增長的預期下，車用面板出貨量預計可達2.09億片，年成長3.0％。至2025～2026年後，隨著車款推陳出新，除了搭載率已高的中控螢幕和儀表板之外，更有機會搭載更多車用面板，包括後照鏡和副駕駛座顯示螢幕等，帶動車用面板出貨量的年成長率維持約8～9％

TrendForce進一步表示，面板廠轉向投入車用市場的緣由，起因於傳統消費性電子需求在疫後明顯萎縮，市場趨近飽和導致大規模增長的難再現。車用面板市場需求相對較穩定，進入供應鏈可確保未來數年的訂單穩定，且車用面板數量成長潛力大，未來伴隨自動駕駛技術逐漸成熟，將可釋放車內駕駛者與乘客的眼球，存在對面板的潛在需求，故成為面板廠搶進車用面板市場的理由之一。此外，車用面板規格持續提升，如何更好的整合提供給車廠完備的解決方案是關鍵，面板廠可藉此嘗試轉型為Tier 1供應商，直接與車廠對話，並提供包含面板與系統相關的整體解決方案。

●車用面板規格往大尺寸邁進

近年伴隨全球車市逐步回溫，加上車用電子化程度提高，車用面板的發展開始增溫，面板廠在規格提升上不遺餘力。從尺寸上看，早期的車用面板尺寸多半是10吋以下，近年則開始往10吋以上發展，像是12.3、14吋，甚至20吋以上產品。為擴大螢幕面積，面板廠多半可提供拼接的做法，或超寬單片屏的作法，讓未來整體車用面板尺寸可達到Pillar to Pillar的程度。此外，因應螢幕尺寸放大，或超寬屏的顯示與觸控功能整合，目前車用面板新案多半會考慮採用TDDI架構，藉此節省外掛觸控模組的成本，同時可讓面板視效明顯提升。

除了尺寸放大之外，顯示技術已逐漸從a-Si LCD面板轉往LTPS LCD面板發展，特別是高解析度的較大尺寸面板，LTPS LCD面板的成本效益更明顯，同時更具省電效果，在汽車市場趨勢朝向電動化，車用面板朝向大尺寸化發展下，LTPS LCD面板較a-Si LCD面板更具備發展優勢。此外，近年AMOLED面板也開始逐漸向車用面板市場發展，未來在高階車款上，AMOLED面板有機會占據一定地位。

●從友達合併BHTC看車用面板市場趨勢

友達去年宣布將合併德國車用零組件供應商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）100％股權，加速朝車用Tier 1供應商轉型，顯示出面板廠在車用需求的浪潮下，緊抓提升企業附加價值的機會。據TrendForce了解，友達近年積極強調雙軸轉型，提倡提升產品附加價值，以及強化垂直整合，故可看到友達在業務範疇上除了既有的顯示器面板之外，也積極開拓包括系統解決方案、智慧製造、健康醫療照護與綠能等相關領域，其中車用相關產品就包括既有的車用面板，以及強調系統整合的FIDM Plus一體化顯示方案。

對此，友達將直接取得進入BHTC相關客戶供應鏈的門票，將可快速擴大並強化友達在車用市場的布局。再者，BHTC本身即具備車廠Tier 1供應商的角色，專精於車內空調，車用人機介面等系統的提供與整合，對作為專業面板廠的友達而言，可幫助其跨入系統整合領域，有助於取得車廠信賴。同時，BHTC在全球各重要區域都有工廠布局，等於直接縮短取得車規工廠認證曠日廢時的時程，並可加速在各區域市場與當地車廠的合作。

值得注意的是，過去面板廠作為Tier 2供應商，較難直接探詢車廠的想法，但當具備Tier 1供應商的資源後，將增加與車廠直接接觸的機會，尤其是瞭解車廠中長期5～7年後的車款與規格想法，對現階段對應資源的預先規劃與準備有極大幫助。TrendForce表示，除了友達，群創旗下之群豐駿承接早期統寶光電留下的車用面板業務資源；京東方合併精電成立京東方精電；天馬與華安鑫創合資成立天華汽車電子科技有限公司，目前雖僅著墨中國汽車的相關業務，但都可顯示出面板廠正積極朝向下游Tier 1供應商轉型與整合。