新年撿便宜！地標網通推中華$399吃到飽 iPhone、三星狂降超1萬

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以手機價格和門號優惠聞名的行動裝置連鎖企業地標網通，今（6）日公布「歡慶新年，最低價格龍吼你」獨家優惠活動，即日起至2月29日熱門手機和網路吃到飽方案皆破盤下殺到底，包含 iPhone15 系列降價高達4,410元、iPhone 14 Pro Max比蘋果官網便宜超過萬元、Samsung S23 Ultra 下殺12,410元、甚至連最新上市的 Samsung S24全系列也獨家送D幣3,000元可現場折抵及價值2580元原廠配件，有信心讓顧客買到全台最超值。此外，消費者最關注的門號方案，也因應不同需求推出399、499網路吃到飽，最大亮點屬「獨家方案- 5G吃到飽不降速699」，原價$1399限時下殺比5折還便宜，力拼市場最低價。

網路吃到飽破盤殺到底 地標網通挑戰全台最便宜！

地標網通表示，電信重回三強鼎立，沒了兩小的低價，消費者更積極主動詢問門市低價吃到飽方案。為滿足顧客多元使用需求，新年期間新推出CP值超高的399網路吃到飽，三大電信皆可辦，是小資族省錢首選推薦，每月享前24GB的5G飆速上網，量到後繼續以輕速12 Mbps吃到飽，看Youtube高清1080P、滑臉書、傳Line、玩抖音等日常使用都能流暢滿足。

地標網通再次挑戰門號最低價，新春限時祭出「超殺5G吃到飽不降速每月只要$699」，原價$1399現只要5折不到的價錢，攜碼遠傳電信與台灣大哥大皆適用，獨家方案，僅限地標網通門市申辦。

地標網通表示，電信重回三強鼎立，沒了兩小的低價，消費者更積極主動詢問門市低價吃到飽方案。為滿足顧客多元使用需求，新年期間新推出CP值超高的399網路吃到飽，三大電信皆可辦，是小資族省錢首選推薦，每月享前24GB的5G飆速上網，量到後繼續以輕速12 Mbps吃到飽，看Youtube高清1080P、滑臉書、傳Line、玩抖音等日常使用都能流暢滿足。

地標網通再次挑戰門號最低價，新春限時祭出「超殺5G吃到飽不降速每月只要$699」，原價$1399現只要5折不到的價錢，攜碼遠傳電信與台灣大哥大皆適用，獨家方案，僅限地標網通門市申辦。

統計全台門市近三個月最熱門申辦方案，當屬地標網通獨家升級的「三大電信499吃到飽」，也是網友熱議的「499隱藏版」方案。以中華電信方案為例，一樣是499吃到飽，地標網通免費升級版多了36GB的5G高速傳輸量，也贈送更多市話和網外通話數，光是贈送通話費價值就已超過600元。由於方案相當超值，申辦非常熱烈，許多顧客都因親友強力推薦而特地前來辦理。

手機最低價龍吼你，iPhone比蘋果官網便宜超過一萬

以大盤批發價直供、致力於給顧客手機最低價的地標網通今亦宣布新年超殺折扣，整個2月「龍總吼民眾空機破盤價」，天天買便宜。去年 iPhone15 上市沒幾天，地標網通即領先市場宣布降價；這次過年特惠更要讓客人買得開心， iPhone15 系列降價高達4410元，iPhone 14 Pro Max 更比蘋果官網便宜超過一萬元，還贈送富邦竊盜保障專案（最高保障金額3萬元）。

手機天天破盤價，還送3萬竊盜保障，買新機超安心

除了iPhone，還有多款熱門手機都有相當吸引人的折扣，明星機型折扣後甚至低於萬元就可帶回家，包括蟬聯多月台灣最熱銷手機前三名、手機拍照排行榜（萬元以下）第一名寶座的Samsung A54， 其6G/128G 機款下殺6.4折，現省5,100元，再加上指定原廠配件優惠可省高達5891元；三星性價比最高的人氣手機 S23 FE也限時下殺4500元，再加碼送價值$590元保護貼，現省超過5000元，超級划算。

支援80W超級閃充的女神製造機 OPPO Reno 11 Pro 12G/512G 可省下高達4,000元；小尺寸輕巧旗艦首選 ASUS Zenfone 9 8G/128G下殺67折再送保護貼，馬上省超過7千元；顏值直逼旗艦機的全方位手機 Realme 11 Pro 8G/256G 下殺6折，現省5,200元；台灣品牌高CP值手機 HTC U23 8G/128G，新年降價6000元，直達6折，$8,990就能擁有大電池大電量大螢幕、拍照升級有感的優質輕旗艦，再送總價值超過5,000元的延長保固一年、HTC無線充電盤、HTC軍規手殼殼、HTC商城購物金等新春超大禮。自拍美照神機Vivo V29 512G也降價高達6500元，還送價值1390元的V friends簡約低音加強版藍芽耳機，現省將近8000元，折扣非常甜。

「手機最低價龍吼你」除了省錢超狂，一律還再贈送最高保障額達3萬的富邦竊盜保障，讓民眾買新機無後顧之憂，真的非常划算。

暖心服務：不在地標網通買手機，也免費幫忙資料轉移

地標網通總經理游家佑表示，預期許多民眾規劃在新年入手新手機犒賞自己，即使不是在地標網通購買手機，也可至地標網通全台門市預約時間，進行新舊機資料轉移服務，「皆是免費，地標網通希望給民眾貼心的服務」，大家只要專注於換機的愉悅，麻煩事交給地標網通就好。

地標網通-全台門市據點

地標網通-高CP值399吃到飽活動

地標網通-官網