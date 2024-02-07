楓康超市熱騰騰現做年菜 輕鬆在家享受五星級圍爐宴

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再過二天就是除夕過年了，傳統習俗不僅要拜地基主還要準備圍爐年菜，需要準備的食料很多，工作又繁雜，想到傳統市場買，又擔心品質、口感與衛生疑慮。今年楓康超市過年特別為消費民眾準備整套雞腿、白飯、家常菜的地基主套餐，買回家端上桌就可拜拜祈福了，同時，還推出各式熱騰騰現做年菜、現切豪華生魚片，各門市即日起皆可接受預訂，無論是除夕、初一或初二提領都是熱呼呼的，馬上就可以與家人享用，省時省工、暖心暖胃輕鬆過新年。

楓康超市地基主套餐推出已近10年，是所有零售通路獨家開發，銷售至今已經超過10萬套，滿足解決現代人上班忙碌、沒時間準備但又需拜拜民眾的需求，地基主套餐嚴選國產雞腿、冠軍產地白米飯加上藥殘檢驗嚴格把關的家常菜，各門市當日新鮮現做，一套俱全，安全健康、美味兼顧，拜地基主有誠心又方便。

因應過年楓康超市所推出的現做年菜有富貴大豐、圓滿拼盤、人蔘雞湯、年年有餘、櫻花蝦米糕、三鮮炒麵…等共有50餘種各式菜色，且皆由星級主廚指導，各門市現場新鮮食材當日製作、熱騰騰供應，現在預定，除夕、初一或初二就能取貨上桌圍爐，不用等、不費工、方便又美味。

過年想讓全家人有更豪華的不一樣享受，楓康超市還有限量供應的豪華生魚片，春節限定、新鮮現切、油脂豐富、肉質鮮甜，一整盒有鮪魚、旗魚、鮭魚三品享受，分量十足，趕快預訂，好好犒賞全家人、自己，一同享受豐盛的圍爐宴。