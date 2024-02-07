台積提撥226億美元 美日台擴產

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晶圓代工龍頭台積電6日召開董事會，決議去年第四季每股配發3.5元現金股利，並提撥資本支出226億美元（約新台幣7,100億元）於美日台三地擴充產線。

台積電董事會亦決議2023年員工業績獎金及酬勞1,001.81億元，按去年底公布台灣員工人數約6.7萬人計算，平均每人可得約149.52萬元，較2022年平均約186.77萬元下滑，但仍是台灣「幸福企業」。

為強化全球布局，台積電鎖定美日台三地為重心，今年資本支出上看280億～320億美元，董事會核准資本支出預算94.21億美元（約新台幣2,950億元），建置先進製程產能、及先進封裝、成熟、特殊製程產能，部分預算將用於廠房興建及廠務工程，包括建置南部科學園區零廢製造中心。

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董事會也拍板核准以不超過50億美元（約新台幣1,560億元）額度內增資百分之百持股之子公司TSMC Arizona（美國），核准於不超過52.62億美元（約新台幣1,650億元）額度內增資Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.，擴大熊本二廠投資。在降低外匯避險成本下，通過以不超過30億美元（約新台幣940億元）額度內增資百分之百持股之子公司TSMC Global。

受智慧手機、高效能運算及車用電子平台業績帶動，台積電2023年第四季營收6,255.3億元，季增14.4％，稅後純益2,387.1億元，季增13.1％，每股稅後純益（EPS）9.21元。去年營收2.16兆元，稅後純益8,385億元，EPS32.34元，

台積電董事會核准配發去年第四季每股現金股利3.5元，配息基準日為2024年6月19日，除息交易日6月13日，6月15日起至19日停止普通股股票過戶，7月11日發放。

另，台積電董事會決議擢升財務副總經理暨財務長黃仁昭為資深副總經理，法務副總經理暨法務長方淑華為資深副總經理，被視為將啟動第三代接班布局。台積電6月4日舉行股東會，會中改選包含七名獨立董事在內的共十名董事。