增持ETF＋禁空止瀉 國家隊救市 陸港股大反攻

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5日盤中慘現「千股跌停」的大陸A股，「國家隊」中央匯金公司6日擴大ETF增持範圍的救市行動，加上廣發基金、南方基金等7家公募基金同日公告，將嚴格落實大陸證監會關於融券業務的相關要求，暫停新增轉融通證券出借，推進存量轉融通證券出借規模逐步了結。相關利多帶動陸港股市止瀉飆漲，A股6日收漲3.23％，港股更大逾600點。

綜合外媒報導，去年下半年起，大陸政府透過中央匯金增持ETF、提高做空門檻、禁止大股東減持等多種措施維穩A股，但今年A股一路崩跌，5日在中國人民銀行降準釋出人民幣（下同）1兆元資金的大利多下，開盤後卻驚現2015年股災時「千股跌停」慘況，盤中最低至2,635點。

中央匯金6日在A股開盤後宣布近日擴大ETF增持範圍，並將持續加大力度。A股三大股指應聲反攻，帶動港股一路走揚，稍後更傳出證監會等官員最快6日將向大陸國家主席習近平匯報資本市場現況，激勵陸港股市走高。

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上證綜指6日收報2,789.5點，漲87.3點，漲幅3.23％，今年累跌5.8％；深成指飆漲6.22％，收8,460.38點，今年累跌10％；恒指收報16,136.9點，大漲626.9點，漲幅4.04％，今年累跌3.9％。

大陸「國家隊」救市動作明顯。6日A股不少ETF放量大增，滬深300資金淨流入達206.08億元，中證500淨流入逾100億元。此外，北向資金6日淨買入A股126.04億元，連續6個交易日共買超243.5億元。

另外，大陸監管機構近日窗口指導部份券商、私募基金等機構投資者，加強對陸港股的做空限制。中金公司等大型券商已限制大陸投資者進行跨境掉期的交易量，意在阻止做空離岸中國股票（例如中國A50相關合約），並收緊衍生品風險敞口。而透過境外子公司購買A股的大陸券商，則被官方告知不要減持股票，部份量化對沖基金自5日起也被完全禁止做空。