台積拍板！ JASM二廠 年底開建

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台積電熊本二廠正式拍板！台積電、索尼半導體、電裝株式會社，以及豐田汽車公司6日共同宣布，將進一步投資台積電於日本熊本縣晶圓製造子公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM），並興建第二座晶圓廠，投入6／7奈米先進製程計畫，預計2027年底營運。

JASM的第一座晶圓廠計畫年底生產，首座耗資86億美元（約新台幣2,714億元）晶圓廠，日本政府補助4,780億日圓（新台幣1,020億元），主要製程22／28奈米、12／16奈米，每月產能約5萬片12吋晶圓。大股東除台積電及索尼半導體之外，電裝為另一個發起人，該廠於2022年4月興建，2月24日開幕。

在日本政府的大力支持下，台積電將在熊本打造二座晶圓廠，JASM的總投資金額將超過200億美元（近新台幣6,300億元）。

台積電表示，本次JASM這項投資，台積、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司分別持有約86.5％、6.0％、5.5％和2.0％的JASM股權。豐田汽車為本次增資後新加入大股東之一，預估與汽車電子布局有關。

台積電指出，JASM在日本第二座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，生產規模擴增有望優化整體成本結構和供應鏈效率。藉由台積電熊本兩座晶圓廠，JASM每月總產能預計將超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22／28奈米、12／16奈米和6／7奈米製程技術。產能規劃可能依客戶需求進一步調整。