昆盈、聯茂等15檔營收雙增 外資加碼抱股過年

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15檔元月營收雙增外資加碼抱股過年

元月營收進入傳統淡季，惟昆盈、聯茂、奇鋐、台光電、川湖等15檔開年率先報喜，元月營收出現雙增「淡季不淡」表現，逆勢獲外資青睞，5日封關續加碼，歡喜抱股過年。法人指出，元月營收可維持月增屬基本面表現強勁股，值得留意。

上市櫃公司元月營收公布適逢農曆年期間，順延至2月15日開新春紅盤日截止公告，然不少元月營收傳佳績公司搶先發布。統計至6日止約470多家發布，更有超過220家、近半數出現營收月增、年增「雙增」，表現亮眼。

萬寶投顧董事長朱成志與國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，元月營收若出現「淡季不淡」，對股價是加分，台股5日封關台積電股價強勢，陸港股6日強拉，對15日台股開紅盤都偏正向。

篩選元月營收雙增、5日外資逆勢買超200張以上的個股，計有昆盈、聯茂、奇鋐、台光電、川湖、台燿、聯亞、邁達特、京城銀、明基材、光鋐、貿聯-KY、凌陽創新、志聖、中釉等15檔，多集中在中小型股，以產業或概念股來看，以AI股、台積電供應鏈及PCB上游銅箔基板等為主，台燿、台光電、聯亞等，也見到投信站在買方加碼。

去年農曆春節落在元月，上市櫃營收3.2兆元，今年則落在2月，市場預期今年元月營收將出現年增。朱成志認為，元月營收有機會好一些，並出現淡季不淡，包括近來面板傳出漲價，對面板股是正面加分。

蔡明翰強調，因去年比較基期低，今年元月營收增長不稀奇，但以台積電之前公布，第一季營收將出現6％的季減，顯示第一季是淡季情況，若個別公司元月營收月增、即是與去年12月旺季比仍有亮眼增長實屬能可貴，代表公司基本面強勢，值得留意。