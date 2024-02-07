匯市今封關 拚連二紅

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金兔年期間主要亞幣對美元升貶幅

金兔年匯市7日封關，市場交投量縮，盤中匯價仍震盪。新台幣6日開盤湧現美元買盤，一度摜破31.4元關卡，隨後出口商拋匯撐盤，不到半小時匯價由貶轉升，迎來封關前行情，後一路升值至收盤，盤中最高31.33元，高低震盪逾1角，若無意外，7日有望以連二個交易日收紅封關，但虎到兔年連二黑成定局。

匯銀主管表示，新台幣6日開低走高，一度回測31.4元價位，後隨出口商拋匯走升，終場收在31.338元、小升3.7分。台股封關後匯市交易無激情，剩進出口商實質交投，總成交量縮小至10.63億美元，封關日交易量可能低於10億美元。

美元指數小幅上漲，早盤市場美元買盤不小，造成新台幣貶值。匯銀主管指出，盤初一度貶至31.43元，但出口商拋匯還有子彈，一路拉升匯價，加上整體亞幣偏升，結果由貶轉升，後續陷入區間橫向整理，收盤小升3.7分，若封關日出口商繼續拋匯，有機會連二紅作收。

匯銀主管分析，台股周一已封關，股市交割款結算，這兩天沒有外資買賣盤介入，整體交易零星，預計最後交易日剩廠商實質拋補為主，封關日成交量更清淡，繼續在31.3元附近震盪為主。展望金龍年開紅盤，台股向上趨勢不變，股匯開紅盤上漲機率高。

回顧近12年農曆年匯市封關，各年度升貶幅升多於貶，2017年猴年升值6.89％最強，2020年豬年起出現連三年收紅；但2022年隨美國強力升息，當年虎年狂貶8.36％、創25年來最大跌幅，兔年至今續貶9.7角或3.1％。