國營事業的問題與政策的盲點

新年度剛開始，國營事業經營困境始終盤據財經話題的排行榜。接連爆發的爭議，主要有台水想漲價漲不了、台電新的一年還要虧損近2,000億元、中油不僅要出現連四年虧損，累計舉債金額也將突破千億大關等問題。國營事業持續成為被議論的主角，新政府即將走馬上任，對其經營方向擁有絕對主導權的各單位決策，實有重新檢討的必要。

經營績效是最常用來評斷一家企業的指標之一。台電因為國際燃料價格居高不下，鉅額虧損預估仍會於2024年報表上浮現，公司以年均電價漲幅3％進行預估，全年度的虧損高達1,850億元。更直接受到燃料價格波動影響的中油，號稱今年要拚虧轉盈，但紅海情勢引起的石化價格起伏，此一經營上的大變數，隨時都可能讓賺錢的理想破滅。躲不開相同因素干擾的還有台水，去年一整年虧損金額高達43億元。

如果從長期的經營成果來看，確實不能武斷的將國營事業與虧損企業劃上等號，兩大指標公司台電與中油，也都有過獲利豐厚的高光時刻，只是其不同年度的經營成果，容易出現大漲或暴跌的現象，且近年來財務報表上出現的難看數據，因受到政策指示的約束而明顯擴大，也是不爭的事實。

解決這樣的問題，最直接了當的方式就是漲價，而這卻是國營事業最難辦到的一件事。對此經驗豐富的台電公司，即使對年度電價的上調已有想法，仍強調電價須在保障弱勢團體與民生用電等前提下調整，且電價能否向上提升，須由電價費率審議會決定。把話攤開來說的台水，堅持「用愈多繳用多」的原則，還超前部署了七段式收費級距的新構想，但很快就被經濟部打臉，最後只能另出了個修正版的說法，一樣強調涉及民生經濟問題，需要進一步集思廣益，且定奪權不在台水身上，要由水價審議委員會拍定才算數。

很顯然的，或因國際燃料價格持續上揚的外在因素，或受制長年售價不動如山的內部壓力，或因政策以照顧民眾為前提等綜合考量，國營事業被迫成為「護國神山」，犧牲了一般企業視為必然的追求獲利目標。且大幅虧損的呈現，有時還會有幾分背鍋的味道，例如中油2022年自結虧損數高達434億元，即因配合政策凍漲了天然氣價格，以支援台電發電的需要，最後讓台電漁翁得利，兵不血刃賺了400億元。

換言之，我們很難以正常的財務概念，解讀台灣各國營事業的經營績效。而這樣表面功夫十足的結果，實在是弊大於利，首先是創造獲利和出現虧損都和經營階層的能力無關，高階主管的職場守則以遵循政策為第一優先，好官我自為之，豈能期待國營事業的經營效率能有所提升？

第二件事也與人有關。要提醒新政府的是，台灣這些具有寡占色彩的國營事業，都處在轉型的關鍵期，以中油來說，它迫於無奈配合政策承受虧損事小，國際上愈來愈大的淨零減碳壓力，以及電動車取代燃油車的新趨勢，才是這家國字號企業要面對的棘手問題，非常需要有能力撐起一片天的經營長才投入參與，但上述的經營實況，很難期待國營事業可爭取到高品質的人力願意投效。

而這些經過精心算計的權宜措施，真的有把問題處理好嗎？答案也是否定的。以台電公司來說，思考虧損問題的處理方式是由政府提供撥補，農曆年後即將召開股東臨時會，由經濟部編列預算增資1,000億元，意即年年出現的龐大虧損金額，雖多數沒有透過價格機制予以反映，民眾表面上仍適用偏低的電價，其實最後缺口的填補，用到的仍是納稅義務人的錢。同樣需錢孔急的中油未獲准辦理增資，但轉型計畫迫在眉睫，只能換個方式持續舉債，負債比已攀高至9成的水位，超越百億元的年利息支出，成為每年另一項讓財報數據難看的來源。

期待即將走馬上任的新政府，要摒除掉形式重於實質的表面功夫，最起碼，先做到讓各國營事業的經營成績，不論好壞都可以無需包裝的完整呈現，才能夠對症下藥找解方，為國營事業的改革大計跨出第一步來。