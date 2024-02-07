陸股封關前反攻 法人潑冷水

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陸股封關前反彈專家看法

上證指數5日創下2019年3月底以來最低2,635點，在投資人一片哀號聲中，中國證監會6日再度出手救市，趕在8日封關前強力護盤。展望陸股後市，法人「不期待」，直指封關前反彈為「死貓跳」，但3月將召開的大陸「兩會」（全國政協、人大會議）若能釋出政策面利多，才有機會挽回頹勢。

陸股中長線偏空已成法人圈共識。群益投顧總經理范振鴻直言，對陸股反彈並不期待，主要原因有三：第一，共同富裕政策導致高薪行業薪水遭砍，未來經濟不確定性高；第二，大陸房市問題嚴峻且研判影響時間長；第三，新版《反間諜法》2023年7月1日生效後，外資大舉撤退，即便外傳大陸官方有意籌集人民幣2兆元的股市平準基金搶救A股，以掩蓋外資捲款狀況，仍無濟於事。

展望陸、港、台的大中華股市未來表現，統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總經理黃文清分析，大陸政策自鄧小平時期的「先富幫後富」轉為「專打先富」，導致資金撤離市場，連帶去年遭台股超車的港股也會續受拖累；反之，台股身為兩岸三地碩果僅存的國際化股市，加上AI帶動科技業發展，有望吸引外資青睞，後續能否坐收漁翁之利，則需看年底美國總統大選結果。

也因上證指數本益比已降至約10倍的近十年低檔區，在市場一片悲觀中，伺機撿便宜的看法也不斷，因台股已封關，陸股ETF無法搶進，不少投資人打算以陸股基金搶短。

據了解，因農曆春節即將放假，投信接受下單的時間多數落在7日，國內最大基金交易平台基富通證券指出，以基富通為例，投資人7日上午11時前仍可進行基金交易，但申購的基金淨值可能有T或T+1兩種計算方式，故民眾7日申購或贖回基金的交易價格，可能為7日或8日的淨值；如果是短線進出，則要留意各系列基金都設有「短線交易」認定、會加收一定比例的買回費用。

黃文清也提醒，針對陸股基金操作，空手投資人若選在此處布局操作須「快狠準」，搶短3月兩會利多題材，但因陸股中長線偏空，建議逢反彈減碼。