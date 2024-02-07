兔年ETF績效排行榜 AI閃金光 「這檔」拿下績效王 正2都輸它

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金兔年ETF績效前十強

台股ETF 2023年揚眉「兔」氣，盤點兔年ETF績效排行榜前十大，科技股、尤其AI題材最吸睛，前十名中高達七檔鎖定AI大熱門題材，AI領航科技ETF閃金光，展現王者實力。

金兔年2023年ETF百花齊放，受惠AI熱潮，國內掛牌科技ETF表現亮眼，全年ETF績效前十名，由統一FANG+、富邦NASDAQ正2大漲106.69％、102.17％奪冠、亞軍；富邦日本正2、元大全球AI、富邦未來車、富邦臺灣中小、台新全球AI、永豐美國科技、富邦NASDAQ漲幅也介於58％～83％。

展望金龍年，統一投顧董事長黎方國認為，去年初投資人訴求更偏向保守的高股息ETF，然隨輝達（NVIDIA）颳起AI旋風、科技股庫存調整結束、終端需求復甦，預期會有更多積極型資金轉進科技型ETF，追求更高資本利得。

統一FANG+高居金兔年ETF「績效王」，股價自虎年封關日的不到35元直線攀升突破70元大關、5日收上72.3元，淨值72.19元，穩居海外股票原型ETF股王及淨值王；統一FANG+今年來續揚10.64％，績效排第二。

日經指數金兔年狂漲四成，相關ETF同步吃香喝辣，富邦日本正2期間飆漲82.59％、排老三，今年持續領跑，股價續揚17.84％，榮登今年來ETF績效之冠。

統一FANG+大漲推手正是輝達、占比12.23％，輝達在金兔年勁揚2.91倍，帶動相關ETF沾光；元大全球AI、台新全球AI，持股比重最高分別為Alphabet及超微（AMD），期間也大漲57.25％、1.43倍。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，龍年持續聚焦蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、輝達、特斯拉及Meta七巨頭股價走勢，後市外資依舊會根據美股表現增減持台股，七巨頭多空走勢將對台股指數空間有重大影響。