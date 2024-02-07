金融、醫療、旅遊 AI應用走在前頭

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

針對AI與區塊鏈未來的發展，產官學界預估，發展AI需著重在數據、算力、資安與內容創新，看好金融、醫療和旅遊等產業三年內發展出各自的AI模型與應用。

產官學界6日舉行第七屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，Vpon威朋大數據創辦人暨執行長吳詣泓表示，生成式AI都是從網路上抓取數據資料，給出的答案不會有巨大差異，未來數據對AI產業的發展大致可分成TO C（對群眾）、TO B（對企業）和TO G（對政府），在應用AI發展較明顯領先的是金融、醫療與旅遊三業。

金融業主要是區塊鏈和FinTech應用，如虛擬行員、內部業務協助工具和內部開發輔助工具等；醫療業有AI輔助醫學影像診斷、AI門診、AI幫助新藥品或新醫療儀器研發等；旅遊業透過蒐集的客戶資訊，進行旅程深度客製化或即時解決旅程問題、分析航班組合提供旅客優惠選項，機場也能透過AI改善安檢，縮短通關時間。TO C應用剛開始，即ChatGPT帶起的風潮；TO G的部分，政府對於數據的需求是最強烈的，數據在戰略面可給予較大協助。

Kneron創辦人暨執行長劉峻誠認為，中、美的數據演算能力優異，以ChatGPT去年熱潮來看，即使繁體中文仍很容易出現大陸用語，台灣需要政府號召主動補足數據弱勢。台灣的製造業強勁，只要持續發揮強項，加強系統與軟體端的發展，便能增強台灣AI產業的競爭力。

人工智慧科技基金會董事長詹婷怡解析，AI已發展多年，近兩年才開始被說是典範轉移，主要是生成式AI如Chatgpt改變人與機器的溝通方式，對內容產製方式產生大變革，適當運用AI來創造更高的財產價值，對創作者或對各個產業反而有機會加分。