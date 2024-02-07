陸港股ETF 年後可望開趴

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國國家隊在封關前強力拉抬，陸港股市6日同步飆漲，台股5日已封關，若期間陸港股持續反彈，則2月15日開新春紅盤，在台掛牌交易的陸港股ETF將開趴同步反應，尤其2倍陸港股ETF漲勢可期；法人認為，惟目前陸股仍暫以「跌深反彈」行情視之。

陸股預計交易至8日，過年封關日2月9日～18日，2月19日開紅盤；港股則是交易至9日，從2日10日～13日封關，14日開市，台股則晚港股一天開市，於15日開新春紅盤，屆時在台股交易的陸股ETF，將充分反應這段時間陸港股表現，因此本周陸港股封關表現值得留意。

陸股2024年開年以來持續破底，5日午盤在中國證監會宣布國家資金入場後稍做回穩；6日在國家隊進場強拉下，上證指數反彈逾3％，深証成份參考指數更飆漲6％以上，香港恒生也大漲超過4％。

國內投信分析，就總體經濟來看中國1月製造業PMI邊際回升至49.2，新訂單和新出口訂單分項均出現環境改善，但仍為連續四個月萎縮，顯示中國經濟持續疲軟，6日行情恐只是跌深反彈，中國經濟是否能反轉，尚待政府提出重大刺激措施穩定市場情緒。

國泰投信也表示，中國2023年GDP增長5.2％，符合預期，按結構看，工業與消費有所恢復，投資受地產拖累，但製造業與基建有所上升，政府投資略有增長。官方喊出2024年GDP增長目標將維持5.2％；惟市場對此存疑，包括消費與出口表現不佳，房地產投資不見回升信號，政府支出高峰已過而可能放緩，導致市場信心偏弱。