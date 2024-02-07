虛擬幣迎牛市 新興商品圈錢

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比特幣現貨ETF在美國上市、薩爾瓦多堅定將比特幣作為法定貨幣，近期不斷有AI新科技與區塊鏈創新，幣圈業者指出，虛擬貨幣牛市即將來臨，對比特幣今年價格謹慎樂觀，相關延伸的技術及商品，亦可望掀起新的投資熱潮。

幣託集團副總經理陳奕伶指出，比特幣減半的時間點預計在4月，近期許多傳統金融機構進場，持有大量虛擬貨幣，對虛擬幣價格帶來不小的影響，樂觀看待2024年比特幣的價格，建議用戶要以定期定額方式投資虛擬貨幣，不要貿然大量買入現貨虛擬幣，持有不同投資商品以分散風險。善用冷錢包離線儲存虛擬貨幣，加強保護資產，免受駭客攻擊或承受交易平台的營運風險。

Rybit加密貨幣交易所創辦人暨執行長賴永純表示，對今年比特幣行情「謹慎樂觀」，2023年比特幣增值約155％，今年受比特幣現貨ETF掛牌激勵，虛擬貨幣逐漸被傳統金融接受，將虛擬貨幣納入資產配置與避險組合具指標性。

此外，Rybit交易所提到，2019年新興區塊鏈平台Solana開發的Web 3手機「Saga」，推出時乏人問津，第一代手機持有者獲得遠高於手機售價的空投，使當時手機的轉賣價格一度被炒高到3,000美元以上。近日第二代saga手機將以450美元開放預購，買氣明顯熱絡。

HOYA BIT創辦人暨執行長彭云嫻同樣看好今年虛擬貨幣牛市發展，以虛擬貨幣來說，目前在初期發展階段，但許多幣圈人喜歡用貸款炒幣或投資，建議應該用閒置資金投入，避免在價格跌盪較大時「睡公園」。