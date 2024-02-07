全球晶片銷售 今年將寫新高

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台股封關期間，美國半導體產業協會（SIA）釋出好消息，估計今年全球晶片銷售額將超越2022年寫下歷史新高，繳出年增13％、優於去年的年減8.2％好成績單，高盛更將輝達（NVIDIA）的目標價從625美元上調至800美元，台廠的IC設計上下游如台積電等供應鏈將受惠。

台新投顧副總經理黃文清表示，輝達5日股價再度寫下新高，上漲4.79％達693.32美元，雖然台股已經封關，挾著美國半導體產業協會對今年全球晶片銷售額有望刷下新高的利多帶動，15日台股金龍年開紅盤，AI相關的半導體個股將迎來一波漲勢。

■估銷售進逼六千億美元

SIA統計顯示，今年全球半導體銷售預估年增13.1％到5,953億美元，去年全球半導體銷售則是年減8.2％至5,268億美元；去年第四季銷售年增11.6％到1,460億美元，若與前一季相比也增長8.4％，去年12月全球銷售為486億美元，與前一個月相比也增加1.5％。

SIA主席紐佛（John Neuffer）接受路透專訪時表示，全球半導體銷售在2023年初雖然陷入低迷，不過在下半年已經出現彈升。

他預計此一趨勢將延續到2024年，他強調，隨著半導體在全球多數產品扮演的角色愈來愈吃重，市場前景將相當看好。

■AI相關半導體股漲可期

台股AI相關的半導體類股且股價技術面強勢的有晶圓代工/封測的台積電、力成，IC設計的世芯-KY、力旺、祥碩、M31、聯發科、群聯、鈺太、智原及半導體設備/材料個股有家登、旺矽、崇越、台星科等。

半導體產業重回上升軌道、AI應用增加，美系外資估台積電今年每股稅後純益（EPS）有望達36.79元，優於去年EPS為32.34元的成績單，樂觀的本國法人更估今年EPS有望挑戰40元。統一投顧董事長黎方國表示，台積電以絕對領先的先進製程技術並整合後段CoWoS/SoIC先進封裝，形成強大護城河，將持續受惠AI及HPC成長趨勢。