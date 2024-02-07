記憶體翻身 威剛、十銓報喜

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威剛及十銓元月營收亮眼

記憶體需求增溫，模組大廠威剛科技元月營收達35.65億元、年月雙增，十銓也繳出8.95億元、歷史同期新高的成績單。威剛董事長陳立白看好，今年上半年DRAM與NAND Flash價格漲勢明確，客戶備貨意願持續升溫，推動上半年營運維持成長，預期本季獲利可望續站高檔。

業者指出，記憶體供需相當健康，今年將是產業穩健且多頭走勢的一年，此外，在記憶體原廠減產效應作用下，以及生成式AI應用帶動存儲空間需求大增，推升AI終端裝置搭載的記憶體容量及需求成長，有利記憶體報價持續回穩。

DRAM方面，由於價格調升與庫存回歸正常水位，上游供應商雖逐步恢復產能利用率，預期上游DRAM產能配置將以HBM及DDR5等高毛利率產品為主，短期內對產業趨勢與價格走勢都不至於有大幅影響。

NAND Flash供給端仍維持減產與限量出貨策略，上半年價格可望逐季上揚，NAND Flash上游也將於下半年開始結束連續2年虧損，正式進入轉虧為盈的局面。

威剛1月合併營收年增63.75％達35.65億元，月增13.35％。陳立白指出，持續看旺記憶體產業正向發展，看好AI晶片將於下半年逐季放量，記憶體的需求也將隨著AI應用逐季逐年增加。

受惠客戶訂單回溫，威剛1月各產品營收均較2023年12月成長，NAND Flash相關包括SSD、記憶卡與隨身碟產品營收月增近2成。單月DRAM產品占整體營收比重為44.09％，SSD比重達30.15％，記憶卡、隨身碟與其他產品為25.76％。

十銓科技1月營收8.95億元，年增102.44％，為歷史同期新高，主要受惠客戶端需求持續挹注，公司所推出的高規格記憶體與儲存產品，預計在AI時代下發揮加乘的關鍵效益。

十銓科技表示，今年開端即產能滿載，隨DDR5及GEN 5 SSD出貨量攀升，提高市場滲透率，同時公司術拓展高規格策略性產品及工規存儲解決方案，搶攻市場品牌佔有率。隨著上半年DRAM及Nand Flash價格上漲，預估本季將可見另一波備貨需求回籠。