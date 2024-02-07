聯電營收 元月增11.97%

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晶圓代工大廠聯電公告1月營收190.13億元，較上月成長11.97％，市場法人預期，2月受到工作天數及需求平淡影響，單月營收將下滑，且聯電先前預估，今年第一季晶圓出貨將較上季增加2％～3％，ASP將減5％，毛利率預估由上季的32.4％降至約30％，第一季營運表現恐將低於上季。

聯電1月營收190.13億元，較去年同期衰退2.94％，以單月營收表現來看，是近三個月新高，不過，市場法人表示，由於2月工作天數因春節減少，加上目前市場需求仍平淡，預期2月營收將較1月降溫。

今年第一季的營運展望方面，聯電先前在法說會預估，第一季晶圓出貨將較上季增加2％～3％，ASP以美元計算減少5％，毛利率預估由上季的32.4％降至約30％，產能利用率低於六成。

以產能利用率來看，去年第四季仍有約66％，顯示聯電預估本季產能利用率仍明顯下滑，同時，單季毛利率受到產能利用率下降、ASP續降的影響，估計將回測30％，可能是2021年第二季以來的單季毛利率新低。

市場法人根據聯電第一季營運概況的推估，預期聯電第一季營收及單季獲利均有持續衰退的壓力，且雖然聯電和英特爾合作開發12奈米製程，但因投產時間預估在2027年，短線仍無法對營運有正面效益。

由於聯電對第一季營運展望仍持續保守，使得該公司法說會之後，外資法人連續賣超聯電7個交易日，合計賣超張數達到193,635張，成為外資調節台股的主要標的之一，衝擊聯電股價回測前波低點，5日封關日聯電股價收在48.1元，不僅跌破半年線支撐，目前股價更已在所有均線之下，同時，持平股價在1月18日寫下的前波低點，年後若股價未能回穩，恐有寫近三個月波段新低的壓力。年後觀察點在於，短線走勢能否回穩。