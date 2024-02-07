三引擎成長助威 啟碁、智易等網通廠大補

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市場看好2024年全球網通商機

無線網路持續升級，英特爾、超微等PC平台及品牌供應商2024年均將主打WiFi 7新機種，市場法人也點名包括FWA（固定無線接入）、Wi-Fi 7、低軌衛星，將是2024年極具成長潛力的三大網通市場成長引擎，包括啟碁、智易、中磊、正文、合勤控及昇達科等網通廠營運都將受惠。

以今年各項網通產業需求來看，市場認為Wi-Fi 7將是相當值留意的部分，網通業者普遍看好，Wi-Fi 7的技術推出，將是今年網通行業的重要推動因素，事實上，2023年已有Wi-Fi 7產品將開始少量出貨，但由於下游終端應用才逐步推出產品，因此2023年對多數網通廠而言，Wi-Fi 7的營收貢獻有限，但預期今年出貨將明顯放量，並在2025年的普及率超過Wi-Fi 6，以市場預期的出貨成長來看，今年及明年Wi-Fi 7商機將是網通業者積極搶攻的商機。

此外低軌衛星產業也在近年成為市場焦點，而相關商機隨著衛星營運商擴大衛星發射，2024年之後相關商機也將持續擴大。目前主要四大低軌衛星營運商分別是美國 Starlink、OneWeb、加拿大 Telesat，以及亞馬遜 （Amazon）底下的 Project Kuiper。衛星營運商加速布局、也推升低軌衛星風潮。

昇達科也指出，在低軌道衛星應用發展方面，隨著產業中衛星製造技術的提升、小型衛星的創新發展與衛星發射成本的快速下降，已持續促進全球衛星發射數量快速增加，目前已有接近一萬顆的商用衛星，其相關的物聯網、機聯網等應用商機，帶動衛星終端設備的發展，讓使用者在移動中使用衛星訊號，與不同衛星間訊號快速傳遞，特別是船舶、航空器、車輛或偏鄉等重點應用需求，更讓產業蓬勃發展。

市場法人看好，今年包括昇達科及耀登等公司，均可望在低軌衛星領域展現營運成果。若從全球行動數據量預估，2023年到2028年，全球數據量將再成長3.5倍，而FWA預估成長達5倍，換言之，連結FWA網路的數據流量成長幅度將比總數據量還要高，將推升FWA設備需求一路旺到2028年。台灣是全球FWA供應鏈重鎮，FWA網路全球遍地開花，將為網通設備商持續開創商機，這部分則是包括智易、中磊及啟碁有較深的布局。