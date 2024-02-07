印度網通大建設 中磊、智易 受惠最大

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球網通市場近年來開始自歐美市場位移至亞洲新興國家，網通業者表示，印度市場開始崛起，將是各大網通廠未來兵家必爭之地，較早在印度布局的中磊及智易，今年在印度市場將受惠。

市場法人表示，由於印度固網寬頻滲透率目前僅約12.5％，遠低於全球平均70％，因此近年當地電信商近年積極擴大佈建固網，而其中，印度最大電信業者Reliance Jio去年第三季在八個主要城市推出了Jio AirFiber服務，Jio AirFiber指的是Jio在其專用5G服務支援下推出的創新固定無線存取（FWA）產品，該公司目標未來三年Jio AirFiber用戶數新增5,000萬，總產值高達千億元新台幣。

印度市占第二的電信商 Bharti Airtel去年也在德里與孟買推出5G FWA方案，向光纖未涵蓋地區提供寬頻網路服務，2024年目標新增用戶數為100萬。而在光纖部分，以Reliance Jio 部署最為積極，過去設計以GPON搭配Wi-Fi 5為主，未來將升級為2.5GPON搭配Wi-Fi 6，每年需求量仍維持500～700萬套，規格升級將提升單價30％以上。

市場法人表示，中磊及智易2024年印度的營收貢獻分別為12～15％及7～10％，台灣網通廠中以中磊及智易在印度市場最為積極，考量當地人文環境、基礎建設以及稅賦制度，目前都以外包給當地工廠生產來因應，預估中磊及智易2024年印度的營收貢獻都將顯著成長，將是印度基礎建設布建中最大的受惠網通廠商。